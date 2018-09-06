2018-09-06T19:32:41+03:00
Звезды

Песня о ненависти: как шестисекундное видео сделало героем дня Юлию Самойлову

Обозреватель "КП" разбирается в ситуации, которая возникла вокруг громкого заявления бывшей участницы "Евровидения" от России [видео]
Павел САДКОВЗаместитель главного редактора "Комсомольской Правды"
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Задержись Юля с окончательным заявлением еще полдня, события вполне успели бы выйти из под контроляЗадержись Юля с окончательным заявлением еще полдня, события вполне успели бы выйти из под контроля
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Юля Самойлова очень рисковала. Между ее первым заявлением о желании эмигрировать, и до развязки, что это слова несчастной матери, доведенной до отчаяния, а Юля лишь транслирует их в такой вот неожиданной форме, прошло чуть меньше суток. И за это время Самойлову успели и записать в предатели, призвать к ответу, потребовать от нее вернуть все «шо государство дало»... Тысячи людей Юлю возненавидели, другие тысячи возненавидели тех, кто возненавидел. Матерые комментаторы щедро раздавали громкие интервью то в поддержку, то в осуждение певицы. Соцсети трясло ровно семь часов! Готовая поорать друг на друга страна замерла в ожидании ядерных ток-шоу, а наиболее пассионарные депутаты разных уровней наверняка уже подумывали о выдвижении какой-нибудь инициативы помасштабнее, чтобы потом походить по радиостанциям и телеканалам.

Задержись Юля с окончательным заявлением еще полдня, события вполне успели бы выйти из под контроля...

Оставим за скобками Юлин метод борьбы за права инвалидов. Она своей цели «привлечь внимание» добилась, никого при этом не убив и не оскорбив.

В этой истории куда интереснее реакция общества, заметно скучающего в ожидании жертвы, которую можно было бы разорвать на куски, извалять в перьях и предать анафеме. Внешние враги далеко, до них колкости наших соцсетей и колюще-режущие удары ведущих и гостей политических ток-шоу не долетают. Внутренние враги попрятались, и головы не кажут, что безусловно заставляет общество нервничать. Вот и получается, что любой артист, дающий интервью, любой юморист, пытающийся блеснуть остроумием, любой из нас, размещающий пост в Фейсбуке, жив только до первого неосторожного движения. Безопаснее, конечно, никаких движений не делать, чтобы не попасть в топ новостей. Но о наболевшем как не сказать?

Вот Юля Самойлова и сказала. И стала героем дня. Вот только за грохотом обвинений и оправданий желание кому-то помочь, к сожалению, осталось где-то во втором десятке смыслов. Так стоило ли начинать?

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Самойлова заявила о готовности эмигрировать из России.

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