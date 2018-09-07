2018-09-06T19:09:03+03:00
Общество

Уволили по сокращению. Какие выплаты мне положены?

Сегодня ваши знания прокачивает: Ведущий юрист Европейской Юридической Службы Держиева Елена Алексеевна
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Предупреждение о предстоящим сокращении должно быть сделано не позднее чем за два месяца до даты увольнения конкретного работника. До истечения двух месяцев трудовой договор может быть расторгнут с письменного согласия работника с выплатой ему компенсации в размере среднего заработка, исчисленного пропорционально времени, оставшемуся до истечения срока предупреждения об увольнении.

Если о предстоящем сокращении работник не уведомлен под подпись либо это сделано не вовремя, увольнение может быть признано незаконным.

В течение всего периода проведения сокращения работодатель обязан предлагать работнику с учетом состояния его здоровья все имеющиеся у него как вакантные должности или работу, соответствующие квалификации работника, так и вакантные нижестоящие должности или нижеоплачиваемую работу.

Расторжение договора оформляется приказом по унифицированной форме. В трудовую книжку вносится запись об увольнении по сокращению штата (численности) на основании п.2 ст.81 ТК РФ. Все записи, внесенные в трудовую книжку за время работы у данного работодателя, заверяются его подписью или подписью лица, ответственного за ведение трудовых книжек, а также работника, если он получает ее лично.

В последний рабочий день помимо заработной платы работнику должно быть выплачено выходное пособие в размере среднего месячного заработка. Также за ним сохраняется средний месячный заработок на период трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня увольнения (с зачетом выходного пособия).

Чтобы получить сохраненный за ним средний заработок за второй и третий месяц, работник представляет работодателю соответствующее заявление и трудовую книжку, в которой отсутствует запись о трудоустройстве по окончании второго месяца с момента увольнения, а также обязательным условием является постановка на учет в органы занятости населения в качестве безработного.

В последний рабочий день работнику должна быть выдана трудовая книжка и другие документы, связанные с работой.

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