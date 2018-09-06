Россия и Вьетнам начнут наступательно сотрудничать

СЕГОДНЯ 18:41 2018-09-06T18:48:21+03:00

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Давно в сочинской резиденции Владимира Путина не ступала нога настоящего коммуниста. В четверг с приездом генерального секретаря Центрального комитета компартии Вьетнама Нгуена Фу Чонга этот пробел был восполнен. Визит гостя с партбилетом в кармане настолько взволновал президента, что тот начал встречу с оговорки:

- Отношения между Россией и Вьетнамом развиваются наступательно..., - сказал он, сам же посмеялся и поправился. - И поступательно, и наступательно по всем направлениям. Мы довольны тем, как складываются межгосударственные связи. Мы по праву можем считать эти отношения отношениями стратегического партнёрства.

Вьетнамский товарищ горячо благодарил за теплый прием и возможности встретиться лично с "другом вьетнамского народа, человеком, которого очень уважают жители нашей страны".

Дожидаясь выхода лидеров в зал для заявлений для прессы, журналисты пытались вырвать из Сергея Лаврова что-нибудь про обвинения Терезы Мэй.

- Уже комментировали, - отмахивался Лавров.

Больше, чем "из интернета берут", и кивок на вопрос "большие выдумщики?", от него так в этот день ничего и не добились.

По итогам переговоров стороны подписали почти два десятка документов, среди которых преобладали меморандумы о взаимопонимании, но были и важнейшие для обеих стран.

- Мы продолжим активно взаимодействовать в реализации 17 приоритетных инвестпроектов на сумму в несколько миллиардов долларов, - сказал Путин.

Речь шла о таких отраслях, как энергетика, машиностроение, связь, металлургическая промышленность, авиастроение, транспорт, наукоемкая, химическая промышленность, добыча полезных ископаемых. В частности российские и вьетнамские компании будут вместе осваивать добычу углеводородов на шельфе Вьетнама, Россия будет поставлять во Вьетнам сжиженный газ и оборудует инфраструктуру для заправки транспорта газомоторным топливом. Министр промышленности и торговли Вьетнама, не отходя от кассы, даже вручил генеральному директору «Зарубежнефти» инвестиционную лицензию для работы над одним из проектов на шельфе.

- Вьетнамские предприниматели проявляют интерес к строительству крупных агропромышленных комплексов в российских регионов, - обозначил и обратный вектор Владимир Путин. - Рассчитываем, что такие проекты будут реализовываться в Сибири и на Дальнем Востоке.