2018-09-06T19:39:52+03:00
Телевизор

Алиса Гребенщикова расскажет, как стать счастливой матерью

Программа для начинающих родительниц вернулась из отпуска
Антонина ВЕТКИНА
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Секретами материнства поделятся участница реалити-шоу «Беременные» Галина Ржаксенская, актриса Алиса Гребенщикова и телеведущая Олимпиада ТетеричСекретами материнства поделятся участница реалити-шоу «Беременные» Галина Ржаксенская, актриса Алиса Гребенщикова и телеведущая Олимпиада Тетерич
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В новом сезоне шоу «Дневник счастливой мамы» («Домашний») секретами материнства поделятся участница реалити-шоу «Беременные» Галина Ржаксенская, актриса Алиса Гребенщикова и телеведущая Олимпиада Тетерич.

«Многие мамы считают, что время после родов самое сложное. Как правильно кормить ребенка? Сколько он должен спать? Как часто менять подгузники? Но, как показывает практика, с годами количество вопросов только растет. Программа поможет справиться со сложностями и подскажет ответ на самый главный вопрос: «Как стать счастливой мамой?», - комментируют старт нового сезона программы на «Домашнем».

В ближайших выпусках — ответы на такие животрепещущие вопросы, как ходить ли на курсы молодых мам, ограничивать ли детей в общении с гаджетами, как выстраивать коммуникацию между детьми и др.

«Домашний». С 7 сентября по пятницам/17.45 мск.

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