СЕГОДНЯ 07:05 2018-09-07T13:25:39+03:00

Обсуждаем главные новости с Сергеем Красновым и Вероникой Борисенковой в эфире программы «ПодЗарядка» на Радио «Комсомольская правда»

Обсуждаем главные новости с Сергеем Красновым и Вероникой Борисенковой в эфире программы «ПодЗарядка» на Радио «Комсомольская правда»

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Главные темы:

- Хоть стой, хоть падай. Голова профессора Доуэля: ростовский учёный взял кредит, чтобы заморозить свой мозг.

- Давайте обсудим. Что за детский сад?! Минтруд предложил открывать комнаты для малышей в офисах.

Российские власти намерены создать для работающих матерей возможность приходить на работу с детьми и оставлять их в оборудованных детских комнатах до конца рабочего дня. Этот пункт включен в рабочую версию нацпроекта «Демография». В рабочей версии проекта не сказано, что услуга по присмотру за детьми станет обязательной. Однако в министерстве считают, что она будет способствовать повышению занятости женщин: на 31 декабря 2017 года доля работающих мам детей дошкольного возраста составляла в России 65,8%, к 2024 году она может увеличиться до 68,5%.

- Давайте обсудим. Интернет умрёт в октябре? Названа дата глобального сбоя.

- Давайте обсудим. Чрезмерное увлечение спортом - это кризис среднего возраста.

- Инспектор гаджетов.

- Топ-3 самых необычных спортивных соревнований осени.

- Дави на газ. Российский авторынок в августе вырос на 11%. 15 ловушек для водителей журнал "За рулем" нашел на улицах Москвы. Чрезмерное увлечение спортом - это кризис среднего возраста.

- Как проявят себя российские футболисты в новой Лиге наций?

- Хоть стой, хоть падай. Бузова отсудила больше 200 тысяч у ресторана, где играли её песни.

- Давайте обсудим. За домик в деревне придется платить "налог на роскошь".

- Обзор прессы.

- Коридоры власти.

- Вот это кино! Что смотреть в выходные.