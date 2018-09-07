Как перенести пенсионные накопления в другой фонд и почему с этим лучше не спешить
Доктор экономических наук Михаил Делягин разъясняет все нюансы, как сейчас может поменяться пенсионное законодательство и что делать нам, чтобы не остаться без денег в старости
Как перенести пенсионные накопления в другой фонд и почему с этим лучше не спешить
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Главные темы:
- Как перенести пенсионные накопления в другой фонд и почему с этим лучше не спешить.
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Как перенести пенсионные накопления в другой фонд и почему с этим лучше не спешить
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