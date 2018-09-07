СЕГОДНЯ 19:05 2018-09-07T21:02:33+03:00

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Главные темы:

- Курс евро впервые перевалил за 80 руб, но правительство призывает не волноваться.

- Принять нельзя уволить… Не лучше ли поощрять работодателя за найм пожилых сотрудников?

- С золота предлагают снять НДС: пора делать накопления в слитках?

- Вот и лето прошло... Как получить компенсацию за неиспользованный отпуск.