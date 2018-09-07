Курс евро впервые перевалил за 80 руб, но правительство призывает не волноваться
Обсуждаем главные экономические новости с известным предпринимателем Дмитрием Потапенко
Обсуждаем главные экономические новости с известным предпринимателем Дмитрием Потапенко
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Главные темы:
- Курс евро впервые перевалил за 80 руб, но правительство призывает не волноваться.
- Принять нельзя уволить… Не лучше ли поощрять работодателя за найм пожилых сотрудников?
- С золота предлагают снять НДС: пора делать накопления в слитках?
- Вот и лето прошло... Как получить компенсацию за неиспользованный отпуск.
Курс евро впервые перевалил за 80 руб, но правительство призывает не волноваться
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