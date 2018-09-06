2018-09-06T23:11:05+03:00
Спорт

Станислав Черчесов: "Мы должны теперь соответствовать уровню, который показали на ЧМ-2018"

Футболисты сборной России проведут завтра, 7 сентября, матч Лиги Наций против Турции
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Последний до 7 сентября россияне провели в Сочи в четвертьфинале ЧМ-2018 против команды Хорватии.Последний до 7 сентября россияне провели в Сочи в четвертьфинале ЧМ-2018 против команды Хорватии.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Сборная России по футболу возвращается! Уже завтра, 7 сентября, наша команда проведет первый официальный матч после чемпионата мира по футболу 2018 года. В Трабзоне на выезде наши померятся силами с Турцией в первой игре Лиги Наций. Накануне этого поединка последними новостями из стана команды поделился главный тренер сборной России Станислав Черчесов:

- Мы с удовольствием приезжаем в Турцию. Понятно, что наш соперник играет дома и хочет начать турнир с положительного результата. Думаю, будет полный стадион.

Летом на ЧМ-2018 российская команда показала исторический результат, дойдя до четвертьфинала турнира, проиграв Хорватии. И теперь же у нас - особая миссия:

- Перед ЧМ у нас был месяц подготовки, а сейчас несколько дней. По разным причинам нет ряда игроков. Но мы верим в тех, кто есть. Флаг тот же, гимн тот же. Надо соответствовать уровню, который мы показали на Чемпионате мира.

Состав команды России на матч против Турции пока что точно не определен и будет озвучен игрокам, видимо, уже в день игры:

- Для нас самое главное, в какую систему играем, а не кто. И нас изучают, и мы изучаем. Примем решение, которое позволит правильно сыграть.

Новый капитан сборной России - Артем Дзюба. И это решение на сентябрьские игры против Турции и Чехии выглядит весьма логичным, отмечает Станислав Черчесов:

- Акинфеева нет, Смолова нет. Игнашевич и Самедов больше не играют в сборной. А Артем — наш самый опытный футболист, будет выводить на поле команду в капитанской повязкой.

Матч Лиги Наций Россия - Турция состоится в Трабзоне 7 сентября и начнется в 21:45 по московскому времени.

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