2018-09-06T23:26:17+03:00
Спорт

Россияне сдали пятую часть всех допинг-тестов в мировом биатлоне

Наших спортсменов тревожили контролеры 354 раза
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Судьба СБР будет решена 7 сентября.Судьба СБР будет решена 7 сентября.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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7 сентября в Хорватии в городе Пореч состоится заседание конгресса IBU. На нем будет рассмотрен вопрос восстановления в правах нашей главной биатлонной организации - Союза биатлонистов России. Глава СБР Владимир Драчев накануне этого события раскрыл цифры допинг-тестов, сданных нашими спортсменами за последний год.

- В этом году наши спортсмены сдали 354 допинг-пробы, это больше, чем пятая часть всех проб, взятых IBU, - заявил Драчев в интервью ТАСС.

Союз биатлонистов России в декабре прошлого года временно был отстранен за допинг-нарушения спортсменов. Наши были лишены голоса на конгрессе Международного союза биатлонистов и возможности выдвигать на выборы в руководящие органы своих кандидатов.

Буквально за несколько дней до конгресса внезапно всплыла информация о том, что под подозрения у нас попали четверо российских биатлонистов. Так что окончательное решение по судьбе нашего биатлона будет принято в хорватском Порече завтра, 7 сентября.

Новый биатлонный сезон стартует 2 декабря в словенской Поклюке с гонки в супермиксте.

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