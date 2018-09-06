2018-09-06T23:39:42+03:00
Спорт

Звезда сборной России Александр Головин вернулся в "Монако" к тренировкам с мячом

Российский футболист в августе получил повреждение
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Александр Головин - игрок "Монако".Александр Головин - игрок "Монако".Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В четверг, 6 сентября, появились первые хорошие новости о состоянии здоровья полузащитника сборной России по футболу Александра Головина. После чемпионата мира 2018 игрок перешел из московского ЦСКА во французский "Монако". Почти месяц назад, 8 августа, стало известно о том, что он получил травму лодыжки.

Официально тогда сообщалось о том, что он выбыл на неопределенный срок. Однако сегодня же в официальном Твиттере "Монако" появилось фото Александра Головина, который тренируется уже с мячом.

Александр Головин связан с монегасками контрактом на пять ближайших лет. В составе ЦСКА он выиграл чемпионат России в 2016 году. "Монако" после четырех туров - на 13 месте в турнирной таблице французского первенства. На их счету 1 победа, 1 ничья и 2 поражения.

18 сентября у "Монако" - старт в розыгрыше Лиги Чемпионов поединком против испанского гранда - "Атлетико" (Мадрид). Сборная России в сентябрьских поединках пока что обойдется без Александра Головина. 7 сентября наши сыграют в городе Трабзон первый матч Лиги Наций, а 10 числа в Ростове-на-Дону подопечные Станислава Черчесова проведут товарищескую игру против Чехии.

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