Футболисты сборной Украины стартовали с победы над Чехией в Лиге Наций

6 Сент. 23:53 2018-09-06T23:55:38+03:00

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В четверг, 6 сентября, сборная Украины взяла старт в розыгрыше Лиги Наций. В стартовом поединке команда Андрея Шевченко "рубилась" на выезде с командой Чехии. Этому поединку предшествовал свой особенный "бэкграунд". Гости этой встречи отказались заселяться в отель под названием "Москва".

А за пару дней до стартового поединка Лиги Наций украинская команда презентовала свою "патриотическую фишку". Теперь на шее игровых футболок будет значиться ставший патриотичным на Украине нацистский лозунг "Слава Украине!".

Однако поединок стартовал потрясно для сборной Чехии. Уже на 4-й минуте игрок итальянской "Ромы" Патрик Шик пробил в дальний угол ворот, находясь на углу штрафной площади сборной Украины. Вот так прямо на старте поединка чехи повели в счете 1:0.

Гости встречи попытались после этого отыграться, ринулись на ворота соперников. Но ничего не получалось. Но буквально перед самым перерывом Евгений Коноплянка, получив пас от Марлоса, пробил в ближний угол ворот чехов и сделал счет равным - 1:1. Соотношение ударов к старту второго тайма было невероятным - 16 против 4 в пользу Украины.

Ну и на последней минуте поединка Зинченко после дикой ошибки обороны Чехии закатил победный мяч в пустые ворота. Украина победила в итоге 2:1.