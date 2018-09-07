Турция - Россия 7 сентября 2018: прямая онлайн-трансляция матча Лиги Наций
Сборная России по футболу в пятницу, 7 сентября, первый матч после триумфального чемпионата мира по футболу 2018 года. В Турции в Трабзоне наши проведут первый в истории поединок Лиги Наций против команды Турции. Это будет первый из четырех поединков группового этапа нынешней осенью. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящего поединка Турция - Россия.
Статистика личных встреч Турция - Россия 7 сентября 2018
4 раза команды играли между собой. В 1994 и 1998 годах наши побеждали со счетом 1:0. А вот в 2016 году поединок на поле в Анталье завершился вничью 0:0. А незадолго до чемпионата мира по футболу в России команды сыграли в Москве. 5 июня была зафиксирована ничья - 1:1.
Прогнозы на матч Турция - Россия 7 сентября 2018
В этой игре сложно определить однозначного фаворита.
Трансляция матча Турция - Россия 7 сентября 2018
Трансляция матча Турция - Россия 7 сентября 2018 года состоится в прямом эфире на Первом канале в 21:35 по московскому времени. Сам же поединок стартует в 21:45.