40 стран обратились к России с желанием работать в зоне свободной торговли

СЕГОДНЯ 10:36 2018-09-07T11:04:09+03:00

Смогут ли они отказаться от доллара и перейти на рубли, ответили участники Конгресса Евразийских СМИ

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Идея отказа во внешних расчетах от американской валюты витает в воздухе. О необходимости дедолларзации говорили многие публичные люди: и глава банка ВТБ Андрей Костин, и министр финансов Антон Силуанов. Министр промышленности и торговли Денис Мантуров придал разговорам конкретику. Он назвал страны, с которыми Россия планирует начать торговать в национальной валюте. Это государства Ближнего Востока, Латинской Америки, Африки и Юго-Восточной Азии.

При этом рубль уже используется во взаиморасчетах между странами Евразийского экономического союза (в него входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия).

- Единая валюта в ЕАЭС уже есть. Это российский рубль. Возможно, в будущем от расчетов между юридическими лицами это перейдет к расчетам между физлицами. Обратите внимание: в обменных пунктах в этих странах курсы вывешены и в рублях в том числе. То есть сейчас речь идет просто о более глубоком внедрении российской валюты, – рассказал «Комсомольской правде» на Конгрессе евразийских СМИ председатель правления Евразийского банка развития Андрей Беяльнинов.

Другие спикеры были более сдержаны в своих оценках.

- Действительно, 90% расчетов с некоторыми странами ведется в нацвалютах. Но это не мешает им иметь 50% депозитов внутри своей финансовой системы в долларах. То есть люди по-прежнему верят доллару. Нужно продвигать свои валюты как источник средств сбережений для людей. Вот важная задача, – заметил экономист Евгений Надоршин.

- Использование национальных валют во взаиморасчетах – требование безопасности, но кроме этого нужен спрос на эти валюты. Мы должны подходить к развитию наших экономик как к развитию единого экономического организма. Здесь есть два варианта: или мы сможем построить свой макрорегион или будем надежным тылом Китая (то есть его придатком). Вот такой выбор стоит перед нами в ближайшей перспективе, – дополнил экономист Михаил Делягин.

Напомним, что ЕАЭС появился в 2015 году для того, чтобы его участники могли свободно торговать и развивать общие проекты. По словам Андрея Бельянинова, «сейчас уже около 40 стран обратились к России с желанием работать в зоне свободной торговли».

Пока особенно активно Россия взаимодействует с Казахстаном.

- Поэтому Казахстан чувствителен к колебаниям рубля и к российской экономике. Изменение реального ВВП России на 1% меняет ВВП Казахстана на 0,1%. Санкционная политика и то влияние, которое сейчас оказывается на Россию, мы тоже чувствуем, – рассказала директор центра прогнозирования Института экономических исследований Сара Алпысбаева.

У стран ЕАЭС есть «общий» банк – Евразийский банк развития. Его учредили в 2006 году Россия с Казахстаном. Потом присоединились другие страны ЕАЭС и Таджикистан.

Это не совсем банк в привычном понимании. В него не может прийти человек и взять кредит или открыть вклад. ЕАБР занят инвестиционными и инфраструктурными проектами – такими, которые долго реализуются и обычным банкам часто бывают не интересны. Сейчас реализуется 76 таких проектов в 6 государствах-учредителях банка. Например, финансирование обустройства пропускных пунктов на границе Казахстана и Китая, строительство кольцевой дороги в Москве, «Западного скоростного диаметра» (платная дорога в Санкт-Петербурге), строительство электростанций на реках Карелии и ветряной электростанции в Казахстане.