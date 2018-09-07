9 сентября подписаться на «Комсомолку» можно будет со скидкой

СЕГОДНЯ 12:27 2018-09-07T12:49:57+03:00

В день выборов 9 сентября подписаться на "Комсомолку" можно будет на избирательном участке. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Подписаться на любимые газеты и журналы жители Москвы и Московской области смогут прямо на своих избирательных участках. В день выборов 9 сентября сотрудники Почты России будут работать более чем в 300 местах голосования.

Оформить подписку можно будет с 10 до 16 часов. В подписной каталог Почты России включены 3700 различных газет и журналов. Среди них, конечно же, и ваша любимая «Комсомолка». Кстати, в этот день выписать нашу газету можно будет по льготной цене — со скидкой до 7%.

А еще можно не только самому получать приглянувшееся издание, но и подарить подписку, поучаствовав в благотворительной акции Почты России «Дерево Добра». В рамках этой акции каждый желающий может оформить подписку в адрес выбранного социального учреждения – конкретного детского дома, дома-интерната, дома для ветеранов и престарелых.

Стоимость годовой подписки на "Комсомолку".Фото: Рушан КАЮМОВ

Напомним, что с 1 сентября 2018 года стартовала подписная кампания на периодические печатные издания на первое полугодие 2019 года. Подписку на газеты и журналы можно оформить как во всех почтовых отделениях, так и в режиме онлайн на специальном сайте Почты России podpiska.pochta.ru.