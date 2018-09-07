«Осталась без бриллиантов»: Калашникова потеряла на «Новой волне» серьги за 3 млн рублей

СЕГОДНЯ 12:31 2018-09-07T12:44:50+03:00

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На конкурс «Новая волна» певица и бывшая невеста Прохора Шаляпина Анна Калашникова взяла два чемодана нарядов. К ним прилагалась внушительная шкатулка с украшениями. И в первый же день своего пребывания на «Новой волне» красотка лишилась дорогой ювелирки.

На красную дорожку Анна вышла в шикарном платье «русалки», но почему-то с одной серьгой.

— Я надела на творческий вечер Владимира Преснякова серёжки, которые мне подарил любимый. Это был подарок на нашу годовщину, — рассказала «КП» певица. — Серьги длинные, думаю, одна из них зацепилась за волосы и упала. Я даже не заметила, как ее обронила. Когда обнаружила пропажу, повторила свой путь от машины до красной дорожки, но серёжки уже и след простыл.

По словам Калашниковой, эти серьги с бриллиантами стоили более трёх миллионов рублей.

— Наверняка их уже завтра снесут в какой-нибудь сочинский ломбард. Украшение заметное, яркое. Может, ещё вернут мне его... Хочу через «КП» обратиться к человеку, нашедшему мою пропажу: «Если вернёте мне украшение, гарантирую вознаграждение. Это подарок близкого человека, для меня он дороже денег!» — подытожила Калашникова.