2018-09-07T13:00:09+03:00
Общество

На продажу выставили пропуск на похороны к Сталину за 100 тысяч рублей

Какие еще пропуска продают в интернете
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Пропуск на похороны Сталина продается за 99 тысяч. ФОТО АвитоПропуск на похороны Сталина продается за 99 тысяч. ФОТО Авито
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В интернете продают что угодно. И, если кому-то кажется, что старые вещи нужно было выкинуть несколько лет назад, то для коллекционеров — это большая ценность. Сейчас на продажу выставили пропуск на похороны Сталина. Да-да, на похороны. И хотят за него кругленькую сумму — 100 тысяч рублей.

- Пропуск на похороны Сталина. Личный, именной. У нас целый архив этого человека. Не фальшак. Реальный именной, номерной пропуск. Находится в составе полного архива исторического лица, - значится в объявлении на сайте Avito.

Продает его москвичка Клавдия, занимающаяся антиквариатом. Пропуск на имя Николая Мельникова ей достался случайно — нашла на улице четыре года назад вместе с военным билетом, удостоверениями и пропусками на Красную площадь.

Продается на Avito еще один пропуск на похороны Иосифа Сталина 9 марта 1953 года, но уже служебный. За него хотят 77 тысяч рублей. Есть еще один пропуск из личного архива работника органов КГБ за 19 500 рублей.

Служебный пропуск обойдется несколько дешевле - всего 77 тысяч рублей.

Служебный пропуск обойдется несколько дешевле - всего 77 тысяч рублей.

- Пропуск номерной. В наличии другие документы этого человека. Сам пропуск в хорошем коллекционном состоянии — украсит любой музей, - говорит владелец Валерий.

Еще дешевле можно купить пропуск на встречу депутатов с Леонидом Брежневым (5000 рублей) или на празднование Дня международной солидарности трудящихся 1987 года (450 рублей)

КСТАТИ

Как проверить подлинность?

Владельцы редких вещей говорят просто: «А как ты его подделаешь?». Но это можно сделать. Проверить тоже можно, но, правда, после покупки - например, сдать на оценку в Аукционный дом «Литфонд».

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