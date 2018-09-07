Дэвида Бекхэма застукали с роковой брюнеткой во время его "командировки"

СЕГОДНЯ 14:39 2018-09-07T14:55:47+03:00

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Супруги Бекхэмы женаты 19 лет и все эти годы пресса активно их разводит. На днях в свет вышел журнал Vogue, где знаменитая семья в полном составе снялась для обложки. Это стало очередным поводом для Виктории заявить, что они с Дэвидом сильнее вдвоем.

«Мы оба понимаем, что мы сильнее вместе, чем поодиночке. Кто бы из нас добился того положения, в котором мы сейчас находимся, если бы мы не встретились и не были вместе все эти годы?..».

Плюс, икона стиля и дизайнер своей линии одежды добавила, что не было, не планируется никакого заявления, и нет и не будет никакого развода. Однако, не прошло и несколько дней, как сексуальный футболист улетел в командировку в Майями, где папарацци застукали его флиртующим с красивой брюнеткой. Парочка мило проводила время у бассейна в отеле, где спортсмен демонстрировал ей свое спортивное тело, сообщает Daily Mail. Судя по фотографиям, девушка была рада знакомству со звездой и чуть позже парочка отправилась вместе в ресторан, где неплохо провели вечер.

Папарацци застукали Бэкхема флиртующим с красивой брюнеткой.Фото: EAST NEWS

Надо отметить, что это не первый раз, когда красавца ловят в компании красивых женщин. Притчей в языцах уже стал случай, когда Виктория и Дэвид отправились вместе на презентацию элитных часов в Лондоне, и супруга футболиста вскоре решила покинуть мероприятие. Этим тут же воспользовался ее супруг, начав флиртовать, а чуть позже целоваться с известной британской танцовщицей. Вскоре фотографии парочки появились в британских таблоидах, однако, бывшая солистка Spice girls эту историю никак комментировать не стала. Мудрая женщина, сказали бы в России.