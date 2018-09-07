Студентка купила в интернете кроссовки и нашла внутри конверт с деньгами

СЕГОДНЯ 14:50 2018-09-07T15:21:15+03:00

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Элле Гилман из Манчестера всего 19 лет, но кажется, в ее жизни уже были случаи, которые заставили ее поверить в карму. Поэтому когда она нашла в кроссовках, которые купила с рук через сайт объявлений пачку с тысячей фунтов стерлингов (или 1300 долларов, или около 90 тысяч рублей), то сначала очень сильно удивилась, потом обрадовалась, а потом все же решила вернуть находку. Справедливо решив, что деньги попали в кроссовки случайно, и те, кто их спрятал сильно расстроиться, Элла связалась с Лорой Хейзелдайн из Брайтона, которая и продала ей пару.

«О Боже, вы не представляете, как я рада, что вы мне позвонили, - обрадовалась та, - Я откладывала эти деньги на учебу дочери, и хотела потом отнести в банк, но забегалась и забыла про заначку».

Ну то есть, Лора помнила, что заначка где-то в доме, но то, что она спрятала ее в кроссовках дочери, напрочь забыла. И когда выставила на продажу, даже не вспомнила о ценной пачке, спрятанной внутри.

Уже через пару часов после разговора, студентка из Манчестера отправила деньги забывчивой женщине банковским переводом.

Надо отметить, что про добрую девушку написали все местные СМИ, а телевидение пригласило ее на эфир, а за участие в нем заплатила деньги. Так, что если говорить о карме, как в том числе и о возвращении добра, то Элла поступила совершенно правильно.