2018-09-07T16:24:39+03:00
Здоровье

Названы самые опасные места, к которым лучше не прикасаться в аэропорту

Самая серьезная угроза поджидает пассажиров на контроле безопасности
Ольга АНТОНОВА
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Пассажиры в новом терминале международного аэропорта `Красноярск`.Пассажиры в новом терминале международного аэропорта `Красноярск`.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Головная боль, простуды, головокружение, слабость – такие признаки недомогания знакомы почти всем часто путешествующим пассажирам. Большинство из часто летающих уверены, что это последствия длительного пребывания в воздухе и связывают недомогание с системой кондиционирования в самолете. Однако, эксперты по охране здоровья из Национального института общественного здравоохранения Финляндии опубликовали в журнале BMC Infectious Diseases исследование из которого следует, что опасности для здоровья начинаются еще до посадки в самолет.

Ученые во время пика сезонной эпидемии гриппа в Финляндии зимой 2015/2016 годов на протяжении нескольких недель проводили эксперимент в хельсинкском аэропорту Вантаа. В течение одного дня раз в неделю они брали мазки с различных поверхностей в аэропорту, к которым чаще всего прикасаются пассажиры — от поручней на эскалаторах и кнопок лифтов до ручек багажных тележек и игрушек на детской площадке. Всего было взято 90 образцов поверхностной микрофлоры. Все образцы протестировали на наличие частиц вируса гриппа, аденовируса, риновируса, респираторного синтициального вируса и коронавирусов.

И оказалось, что самые опасные вирусы были найдены на 10% поверхностей, включая пластиковую собачку на детской площадке, кнопки терминала оплаты в аптеке, перила и стеклянную перегородку на паспортном контроле. Но табличку «Опасно, не прикасаться», поскольку они представляют наибольшую опасность заражения ОРВИ, представляют пластиковые поддоны. Да-да, те самые, в которые пассажиры складывают свои вещи при прохождении контроля безопасности. Частицы патогенов обнаружили на половине проверенных поддонов. Для сравнения, мазки, взятые с разных поверхностей в общественных туалетах аэропорта, не содержали никаких следов респираторных вирусов.

Что же делать? После прохождения контроля безопасности следует тщательно помыть руки или продезинфицировать их специальным гелем.

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