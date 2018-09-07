2018-09-07T16:11:47+03:00
Звезды

Ксения Бородина купила себе «модные» номера за 230 тысяч рублей

Стала известна стоимость автомобильных номеров звезды «Дома-2»
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
На себе ведущая телепроекта «Дом-2» Ксения Бородина денег никогда не жалелаНа себе ведущая телепроекта «Дом-2» Ксения Бородина денег никогда не жалелаФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Говорят, хороший понт дороже денег, однако, в наше время без последних никак не обойтись. Поэтому, если хочешь быть модной и вызывать зависть окружающих, придется раскошелиться. Впрочем, на себе ведущая телепроекта «Дом-2» Ксения Бородина денег никогда не жалела. Зато те вещи, машины и дом, которые она демонстрирует без стеснения в своем инстаграме дают ей огромный приток подписчиков, что впоследствии конвертируется в дорогостоящую рекламу.

borodyliaborodylia
Ксения Бородина купила себе модные номера
223034 отметок «Нравится»1954 комментариевInstagram

Так, в прошлом году звезда скандального телепроекта приобрела себе новый автомобиль Mersedes стоимостью шесть миллионов рублей. А чуть позже купила на него и блатные номера. Их аббревиатура как бы указывает на «элитность» владельца. Говорят, что такие номера стоят 232 тысяч рублей. Но конечно, официально эту информацию никто не подтверждает. По словам автомобилистов, такие буквы чаще всего используются на автомобилях важных чиновников, а также их покупают за большие суммы, передает Starhit.

Напомним,з а продвижение товаров или услуг в своем блоге с использованием скрытого маркетинга интернет-селебрити выручает от 50 до 80 тыс. руб. Иногда цена ее рекламного поста может подниматься до 200 тысяч рублей. В целом доход Бородиной от одного инстаграма составляет от 2 до 5 миллионов рублей в месяц. Но нужно учитывать, что с помощью аккаунта Ксения продвигает линию своей одежды и себя как ведущего мероприятий и МС. Так что косвенно его доходы от инстаграма гораздо выше заявленных.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Ольга АНТОНОВА

 
Читайте также
Новости 24
Следующая встреча глав РФ, Ирана и Турции по Сирии пройдет в России
Путин уведомил Роухани и Эрдогана о вероятных провокациях с химоружием в сирийском Идлибе
Силуанов назвал сроки запуска новой системы индивидуальных пенсионных накоплений
Голикова предложила сократить долю привлекаемой иностранной рабочей силы в строительстве
Депутат Госдумы предложил ввести запрет на дорожные работы днем
Минобороны: американские F-22 сопроводили российские Ту-95МС над Арктикой
МИД РФ: есть доказательства подготовки боевиками химатаки в Сирии
Народный совет ДНР назначил Дениса Пушилина временным и.о. главы республики
«Недопустимая тональность»: Захарова прокомментировала выступления Мэй по теме инцидента в Солсбери
Владимир Путин прилетел в Тегеран для участия в трехстороннем саммите по Сирии
CNN: Москва дважды уведомила Вашингтон о готовности ударить по контролируемым США районам Сирии
Российский турист "скрылся" в море с 10 порциями украденного шашлыка
Актер Алексей Панин прокомментировал слухи о своей «эмиграции»
Число жертв землетрясения в Японии возросло до 16
В тайном захоронении в Мексике нашли останки более 160 человек
Путин распорядился назначить Силуанова координатором России по делам СНГ
МИД РФ потребовал незамедлительно освободить Вышинского
Пресс-атташе Бабкиной не комментирует сообщения о конфликте интересов из-за работы артистки в Мосгордуме
Россияне смогут контролировать использование своих персональных данных
Спецпредставитель США по Сирии: Существует «множество доказательств» подготовки Химатаки в Идлибе
За неделю истребители ВКС РФ 13 раз поднимались на перехват иностранных разведчиков
Меркель впервые поддержала российскую военную операцию в Идлибе
МИД Китая подтвердил визит Си Цзиньпина на Восточный экономический форум
NYT: В последние годы Сергей Скрипаль консультировал испанскую разведку
Белоусов: Компании представили инвестпроекты на 6 трлн рублей