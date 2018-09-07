Звезда «Друзей» показала свою 14-летнюю дочь, которую долго прятала от прессы

СЕГОДНЯ 16:25 2018-09-07T16:28:51+03:00

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Семейная жизнь Кортни Кокс и Дэвида Аркетта всегда складывалась непросто: там были и скандалы, и разъезжались по разным квартирам, и пытались строить жизнь с новыми партнерами. Но когда их общая дочь Коко была маленькой, ее мама решила, что она не будет использовать наследницу, чтобы манипулировать супругом и уж тем более, часто показывать ее прессе. Ни к чему это! Поэтому когда в конце концов пара все-таки решила развестись, СМИ даже не знали, как отреагировала на это дочь и как родители договорились об опеке над ней. Однако, со временем страсти улеглись, и бывшие супруги судя по всему пришли к миру. Например, на днях они пришли вдвоем, чтобы поддержать Коко на школьном спектакле. И тут, впервые, за долгое время звезда сериала «Друзья» решила опубликовать фото с повзрослевшей дочерью. Аркетт даже написал дочке трогательное поздравление:

«Я так горжусь тобой, моя Коко! Веселись как следует и береги себя в школе. Только не расти слишком быстро! Я тебя очень-очень-очень люблю!»

К слову, крестной матерью Коко является Дженнифер Энистон, коллега Кортни по сериалу «Друзья».

Напомним, Кокс и Аркетт развелись в 2013 году. Дэвид вскоре завел новую семью, у него подрастают два сына от новой супруги. Кортни, в свою очередь, с 2013 года встречается с музыкантом группы Snow Patrol Джонни Макдэйдом. В сети часто ходят слухи о том, что пара, которая ненадолго расставалась в 2015-м, собирается пожениться.