Чем опасна и хороша беременность после 40

СЕГОДНЯ 17:10 2018-09-07T17:37:32+03:00

Эксперты рассказали про все плюсы и минусы поздней беременности, а также объяснил, почему все сложнее забеременеть с возрастом

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В последнее время возраст даже мам, рожающих первенцев, сдвигается далеко за 30 лет. И часто рожают уже после 40. Тон задают зарубежные звезды - Николь Кидман, Ким Бессинджер, Сальма Хайек, Холи Берри, Моника Белуччи. У нас не так давно главными новостями таблоидов были роды 47-летней Леры Кудрявцевой и 56-летней жены Иммануил Виторгана Ирины Млодик. Самыми пожилыми роженицами в мире считаются 70-летняя индианка Омкари Панвар и 67-летняя румынка Адриана Илиеску.

Что это - новый тренд или невиданные высоты медицины?

- Не могу сказать, что это дань моде, ведь после 40 рожали, рожают и рожать будут, - говорит к.м.н. Юлия Сиверцова, медицинский директор сети семейных клиник. - Просто сейчас, в эпоху бурного развития экстракорпорального оплодотворения, новых методов лечения бесплодия, возможностей забеременеть после 40 стало гораздо больше. Поэтому мы все чаще слышим про интересные случаи поздней беременности, в том числе и в 50-60 лет. До того момента, пока не была доступна возможность ЭКО, суррогатного материнства, беременность после 40 была, скорее, нонсенсом. И этому есть объяснение. После 40 лет способность забеременеть самостоятельно сходит практически на нет. Конечно, случаются исключительные случаи, когда женщина беременеет в период климакса, хотя всю жизнь ей говорили, что она не может иметь детей. Но это большая редкость.

Почему после 40 так трудно забеременеть

Что происходит в организме женщины после 40 лет? Есть несколько важных моментов, которые делают самостоятельную беременность скорее чудом, чем нормой.

* Количество яйцеклеток закладывается у каждой девочки еще в утробе матери в первые месяцы жизни, и оно ограничено. С каждой менструацией женщина теряет по одной яйцеклетке, и, как правило, к 40 годам их число исчисляется уже единицами. Причем в этом возрасте созревает яйцеклетка далеко не каждый цикл, что уменьшает шансы на беременность.

* В организме после 40 меняется гормональный фон. И, как правило, просто не хватает гормонов, которые должны помогать закрепляться оплодотворенной яйцеклетке на стенке матки. В организме женщины повышается уровень тестостерона (мужского гормона), снижается уровень женских гормонов.

* Часто после 40 в матке также происходят изменения, разрастается мышечный слой - эндометрий (возникает болезнь аденомиоз), из-за чего яйцеклетка не может прикрепиться к стенке матки. Из-за этого также не развивается плацента, что тоже создает серьезные трудности для вынашивания.

* У многих 40-летних железистая ткань молочной железы почти атрофируется, может развиться мастопатия. Часто это кистозная мастопатия, которая спровоцирована гормональными изменениями. Как правило, эти же гормональные изменения препятствуют и беремнности.

* Хронические заболевания. У многих женщин после 40 есть проблемы с сосудистой системой, давлением, часто диабет, предраковое состояние или ремиссия после рака. Все эти факторы серьезно осложняют попытки забеременеть. Если была онкология, то врачи настоятельно не рекомендуют беременеть, чтобы не провоцировать болезнь.

Поэтому врачи могут с уверенностью сказать - большинство детей «получились» после 45-50 лет, как правило, с помощью ЭКО. Это не просто оплодотворение в пробирке, но и гормональная поддержка в первые месяцы беременности, чтобы плод нормально прикрепился и начала развиваться в матке.

leratv Доченька

Какие осложнения поджидают беременную после 40 лет

* Если даже женщина забеременела самостоятельно, то ее могут поджидать обострения хронических заболеваний, находящихся в стадии ремиссии (почечная, желчнокаменная болезнь, гипертония, диабет).

* Или вспышки новых заболеваний, о которых она даже не подозревала (если беременность первая). Как правило, это заболевания щитовидной железы.

* После 40 у беременных скачет давление, часто перерастая в гипертонию, начинаются сосудистые заболевания.

* Может быть спровоцирован сахарный диабет (многие беременные расслабляются и позволяют себе много лишнего).

- Также может запуститься механизм саморазрушения - довольно часто приходится наблюдать картину, как мамы, родившие после 40 лет сгорают от какого-то стремительного рака, оставив крошечного ребенка сиротой (некоторые эксперты говорят, что ранняя смерть Жанны Фриске от рака связана именно с поздним рождением ребенка, - прим. Ред.). - Все-таки беременность после 40 лет - это большая ответственность, а не сиюминутная прихоть, не игрушка. И тем более не скотч для склеивания семьи, - говорит Юлия Сиверцова.

- Еще многие позднеродящие мамы забывают, что есть бессонные ночи, - говорит акушер-гинеколог Александр Захаров. - Мало того, что сами по себе беременность и роды истощают, так еще и кричащий ребенок. Часто сталкиваюсь с тем, что мамы после 35 впадают в депрессию. Ведь реклама сулит нежных розовых младенцев, которые улыбаются и угукают, а в жизни этот младенец еще и памперсы пачкает, и рыдает по ночам. Молодые в силу более гибкой психики мягче реагируют на подобные изменения в своей жизни.

Чаще рождаются дети с отклонениями

Есть еще один страх, который мучает как возрастных беременных, так и гинекологов, которые наблюдают за ними, - высокая вероятность рождения ребенка с отклонениями или патологиями.

- В течение нашей жизни на клеточном уровне происходят многочисленные «поломки», которых мы не замечаем и о которых даже не догадываемся, - поясняет Юлия Сиверцова. - Со многими из них организм справляется, избавляясь от плохих клеток. Но нельзя исключать тот факт, что серьезные мутации могут происходить и в половых клетках. И после 40 лет шанс «поломки» возрастает, возникает больше аномалий хромосом. Причем, видоизменение хромосом может происходить под влиянием различных болезней, которыми женщина успела переболеть к зрелому возрасту, плохой экологии, хронических стрессов.

У нас не так давно главными новостями таблоидов были роды 56-летней жены Иммануил Виторгана Ирины МлодикФото: Михаил ФРОЛОВ

Именно такие изменения провоцируют риск рождения больного ребенка. У возрастных родителей, особенно если отец тоже не молод, риск рождения ребенка с различными отклонениями составляет 35-40 процентов. Поэтому за возрастными мамами очень тщательно следят, оба родителя сдают всевозможные анализы на различные генетические риски. Проводятся обязательные скрининги (анализы, УЗИ). В некоторых случаях проводится анализ околоплодной жидкости, хотя это очень непростая процедура, которая может быть чревата выкидышем.

ВОПРОС РЕБРОМ

Когда рожать первенца лучше всего?

Гинекологи не меняют свои рекомендации уже много лет: оптимальный возраст первой беременности - между 18 и 30 годами. Рождение первенца лучше планировать максимум до до 35 лет. И оптимальная вторая беременность - до 35-37 лет.

КСТАТИ

А в чем плюсы

Конечно же, все не так плохо, как пугают врачи, ведь сейчас большинство женщин следят за собой, ведут здоровый образ жизни. Внешне и внутренне они совсем не чувствуют себя на 40 лет. Поэтому врачи оговариваются: если женщина полностью здорова, у нее нет хронических заболеваний, значит, никаких противопоказаний для беременности после 40 нет. И ни один врач вам не запретит забеременеть. Но предварительно обязательно нужно пройти полное обследование, чтобы выявить, например, дремлющие заболевания, которые могут помешать долгожданной беременности.

- Я вижу, что большинство женщин в 35-40 лет, которые решили родить, очень ответственно подходят к этому вопросу, - говорит акушер-гинеколог Александр Захаров.- Они проходят все обследования перед беременностью, соблюдают все рекомендации и предписания врача, следят за питанием, весом, настроением. Не позволяют себе волноваться. Ведь по сути поздними родами они программируют себя на долгую жизнь - еще минимум 20-25 лет, пока ребенок не станет окончательно взрослым и не обзаведется собственной семьей. И поздняя беременность, действительно, дает женщине новый стимул в жизни. Но все же оговорюсь - речь идет о женщина до 45 лет. Если вы решили родить первенца в 50 или позже, то риск различных проблем серьезно вырастает.

Но не будем забывать и про плюсы долгожданной беременности:

+ Гормоны, образующиеся при беременности, например, окситоцин, гормон радости, делают женщину легкой, счастливой, красивой. Она по-настоящему расцветает. Недаром говорят - наступила вторая молодость.

+ Очень часто у беременных мам, страдающих сахарным диабетом, поджелудочная железа ребенка берет на себя львиную часть работы по выработке инсулина, происходит некое замещение, компенсация. И часто беременные женщины с диабетом перестают употреблять инсулин, их жизнь облегчает беремнность. Конечно, это изменится после родов.

+ Наблюдая за роженицами, американские ученые выяснили, что женщины впервые ставшие мамами после 35, реже страдают остеопорозом и инсультами. А также у них почти нет проблем со слухом с возрастом и держится стабильно высокий уровень «хорошего» холестерина.