2018-09-07T17:43:02+03:00
Звезды

Рэпер Баста похвастался Rolls-Royce за 26 миллионов рублей

Поклонники говорят: почему нет? Может себе позволит
Ольга АНТОНОВА
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По слухам, годовой доход артиста составляет не менее $3,3 миллионоПо слухам, годовой доход артиста составляет не менее $3,3 миллионоФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Несмотря на то, что в своих песнях Баста – лирик ростовских окраин живет сегодня Вася Вакуленко на зависть голливудским коллегам. У него есть большой дом в Подмосковье для семьи, огромная квартира в столице, его семья отдыхает летом только в Европе, или на французском или на итальянском побережьях, да и сам певец ни в чем себе не отказывает. А почему нет? Имеет право, сам же заработал на красивую жизнь. Поэтому Баста, как правило, и не скрывает своих дорогих покупках, делая фотографии на их фоне в своем инстаграме. Накануне владелец компании «Газгольдер» похвастался дорогим автомобилем, который купил на днях. Черный Rolls-Royce за 26 миллионов рублей явно порадовал рэпера.

«Мой новый друг», — похвастался Баста в подписи.

bastaakanogganobastaakanoggano
Мой новый друг
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По слухам, годовой доход артиста составляет не менее $3,3 миллионов: музыкант собирает полные залы на концертах, выпускает альбомы, записывает совместные треки со звездами и саундтреки для фильмов, принимает участие в телешоу и различных проектах. Главная статья доходов Басты — музыкально-торговая компания «Газгольдер», где собраны его лучшие друзья.

Напомним, в 2009 году Василий Вакуленко женился на Елене Пинской. Супруги воспитывают двоих дочерей — восьмилетнюю Марию и пятилетнюю Василису.

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