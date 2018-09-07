Историк: Финны устраивали массовые расстрелы красноармейцев в Карелии

СЕГОДНЯ 17:55 2018-09-07T18:09:38+03:00

Мы должны чтить всех: и расстрелянных репрессированных, и замученных врагом наших военнопленных. История не бывает однозначной

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Лагерь для заключенных в карельском сосновом урочище Сандармох построили еще в сталинские времена. В 37-м году там расстреляли и тайно похоронили тысячи человек. С началом Великой Отечественной эти земли оккупировали финские войска. Они нашли применения бывшим ГУЛАГам – устроили на их месте концлагеря для пленных красноармейцев.

Расследование военных преступлений начали карельские историки. Изучив архивы и рассекреченные документы, они выяснили, что финны в Сандармохе устраивали массовые расстрелы советских солдат. В конце августа Российское военно-историческое общество (РВИО) собрало экспедицию поисковиков. На месте финских лагерей, исследователи нашли останки пяти человек - у всех в затылках круглые дырки, а руки связаны за спиной. Убитые были одеты в английские шинели: их Великобритания поставляла финской армии. Видимо, надзиратели утепляли ими пленных красноармейцев.

Теперь финские журналисты и российские либералы накинулись на поисковиков с обвинениями: мол, вы хотите подменить жертв «сталинских репрессий» финскими концлагерями. Об итогах нашумевшей экспедиции «Комсомолке» рассказал научный директор РВИО Михаил Мягков.

- Почему так резко реагируют ваши противники?

- Меня тоже удивляет, почему на нас нападают. Это наша работа - искать погибших и пропавших солдат. Мы таких экспедиций проводим десятки, но почему-то накинулись именно на эту. Мне кажется, здесь разводят много политики, которой не должно быть. Да, в Сандармохе был ГУЛАГ: там расстреливали и хоронили узников. Но в 1941-м году эти земли захватили финны. В лагерях они поместили советских пленных солдат. И карельские историки, проведя собственное расследование, выдвинули версию, что там хоронили расстрелянных красноармейцев. Идет речь о том, что Финляндия, которая была в союзе с Гитлером, вела войну-продолжение в ответ на Зимнюю войну. Они хотят зачистить и переписать свою историю от каких-то нежелательных фактов.

- И как понять, что этих людей расстреляли финны, а не надзиратели ГУЛАГа?

- Сейчас эксперты изучают останки. Во-первых, остатки одежды - вот эти валенки и зеленые шинели. В документах значится, что их финны выдавали пленным красноармейцам на зиму. В одной из могил найдены патроны и гильзы. И когда судмедэксперты закончат работу, то они расскажут историю этих людей. Но, есть такая версия, что это пленные красноармейцы.

- Хорошо, вот они доказали, что это расстрелянные красноармейцы. Что это будет значить?

- Восстановится память. Мы должны чтить всех: и расстрелянных репрессированных, и замученных врагом наших военнопленных. История не бывает однозначной. Нашли всего пять человек. Почему? Это была краткая разведывательная экспедиция. Если докажут, что там есть расстрелянные красноармейцы, возможно, начнутся большие раскопки в тех местах. Над нашими солдатами там попросту издевались финские надзиратели. Были нормы еды на человека: 170-200 граммов хлеба, 2 литра баланды на ржаной муке. Есть сведения, что охранники и эту еду не давали красноармейцам - забирали ее себе. Вот мы нашли погибших: они были замучены голодом, у них не было никакой жировой прослойки.