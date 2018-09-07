Поклонники считают, что сестра Светланы Лободы гораздо красивее ее

СЕГОДНЯ 18:01 2018-09-07T18:07:07+03:00

У сестер прекрасные отношения, но видятся они нечасто Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

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Светлана Лобода очень редко делится фотографиями со своей семьей. В инстаграме звезды редко увидишь фото родителей или старшей дочери. А на днях выяснилось, у певицы еще есть и младшая сестра, о которой до этой поры ничего не было известно. А зря! 26-летняя Ксения оказалась настоящей красавицей и в отличие, от старшей сестры яркой брюнеткой.

«Какая красавица! Это семейное!», «Не знал, что у вас есть сестра) А она замужем?)», «Очень красивые и очень похожи», «Прям конкурентка вам Светлана, красивая сестра», — высказались подписчики (Орфография и пунктуация авторские. — Прим. ред.).

У сестер прекрасные отношения, но видятся они нечасто. Ксения живет в Киеве вместе с родителями, а Светлана все свободное время посвящает работе и дочкам: семилетней Еве и трехмесячной Тильде.

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