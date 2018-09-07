Горячо! 10 самых сексуальных звезд в купальниках

СЕГОДНЯ 18:13 2018-09-07T21:13:04+03:00

Ольга Бузова очень следит за своим телом Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

На дворе сентябрь, немного грустно, что лето уходит. А не разогнать ли нам осеннюю хандру мощным зарядом жарких фотографий героинь пляжного сезона?

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Анастасия Волочкова

Проводить лето без пляжных фотографий Анастасии , все равно, что встретить Новый год без елки. Не зря же 42-летняя балерина каждый день трудится над новыми снимками. Выбрать самые яркие фотографии Волочковой сложно — парк ее бикини просто бесконечен. Поэтому, начнем с той, где на танцовщице нет даже ее излюбленных микротрусиков.

volochkova_art Этот любимый турецкий отель Акка Атендон

И все-таки Анастасия Волочкова — это шпагат. Не обойтись без ее фирменной растяжки на живописном турецком фоне.

volochkova_art Когда вы прилетели, а багаж нет

Анфиса Чехова

Телеведущая после развода так сильно похудела, что ее не сразу и признаешь на фотографии. Но нужно признать, что в новом теле Анфиса Чехова смотрится еще привлекательней.

achekhova Лесная перезагрузка

А все ее неоспоримые богатства по-прежнему при ней. Так отчего же их не продемонстрировать? На отдыхе в Греции 40-летняя телеведущая момент не упустила.

achekhova Ну и денёк сегодня был. Я так долго лежала на солнце, что получила тепловой удар

Валерия

Во время ЧМ-2018 певица активно болела за нашу сборную по футболу, хоть и в Хорватии. Надо напомнить, что певице 50.

valeriya Я свой мяч поймала , надеюсь Акинфеев сегодня не подведёт. Болеем за наших

Ее супруга Иосифа Пригожина так распирает от гордости за то, что Валерия выглядит на 30 лет, что он с трудом сдерживается, чтобы лишний раз не похвастаться. Продюсер украдкой снял жену после водных процедур в Швейцарии.

prigozhin_iosif Утро на на озере

Алена Водонаева

«Выпускница» реалити-шоу «Дом-2» известна благодаря завидной фигуре, но обычно предпочитает скрывать все свои прелести. Хотя иногда 36-летняя Алена Водонаева все-таки делает исключения. И эта ее фотография - самая жаркое за все прошедшее лето.

alenavodonaeva Цвет получился бомбический

На отдыхе в Лос-Анджелесе теледива загорает в бикини, подчеркивающем ее подтянутое тело.

alenavodonaeva Хорошо позагорала Целых пять минут удалось

Тренд последних летних сезонов — слитные купальники. А Алена — модная.

alenavodonaeva CaliforniaVibes

Ну и вид сзади теперь едва ли не круче, чем анфас.

alenavodonaeva Фоток мало. Не могу в режим войти. Встаю в 4-5 утра, в 19-20 уже сплю З

Анна Седакова

Многодетная мать Анна Седокова свои достоинства знает прекрасно и умело их использует. Вот один из лучших ракурсов 35-летней певицы.

annasedokova Отдых с детьми

И Ане даже не нужно выходить на пляж - в бикини она роскошна и в домашней обстановке.

annasedokova Доброе утро это когда ты выбираешь, на какую из работ тебе сегодня пойти

Впрочем, фото у бассейна не менее сексуально.

annasedokova у бассейна

Наталья Чистякова-Ионова

Наталья - счастливая женщина. Ей всего 32 года, она уже дважды мама, ее карьера певицы по-прежнему развивается, а рядом - любимый и состоятельный муж. Глюкоза наслаждается жизнью, работает над телом и не забывает демонстрировать достижения.

chistyakova_ionova Breathe on

Иногда певица немного перебарщивает, хотя купальник «аля-Борат» ей конечно идет.

Елена Летучая

Теледива очень любит Мальдивы, которые навещает с завидной регулярностью, ведь снимки в купальнике на райских островах получаются шикарными.

elenapegas На протяжении всей жизни, мы видим знаки

А ленивому пляжному отдыху 39-летняя Летучая предпочитает катания на яхте.

elenapegas На море ты принадлежишь только себе и своим мыслям

Виктория Боня

Вика недавно рассталась с очередным миллионером (он сопровождал ее на кинофестиваль в Каннах), поэтому в ее соцсети вскоре будет появляться намного больше соблазнительных снимков.

victoriabonya So happy to be back to paradise!

38-летняя экс-участница «Дом-2» живет в Монако и работает моделью, поэтому каждый день у нее новые образы.

victoriabonya Всем доброго утра! Кошмары не снились?

Слитные купальники, конечно, здорово, но в открытых Виктория особо хороша.

victoriabonya It s time to enjoy the #summer!!!

Анна Семенович

Анна Семенович все реже и реже балует фанатов своими пляжными фотосессиями. Правда, на отдыхе в Греции сделала исключение.

ann_semenovich Принимать себя такой , какая ты есть , главное в Жизни.

38-летняя певица любит подразнить поклонников, показывая себя в купальнике издалека.

ann_semenovich Поцелуй меня

Светлана Бондарчук

Встречаем 49-летнюю бабушку Светлану Бондарчук - ее старшей внучке 5 лет! Бывшая жена Федора Бондарчука с каждым годом все моложе и стройнее. И нет, это не фотошоп.

a030aa Понедельник начинается в субботу.

На отдыхе в Турции Светлана записала видео своих купаний. Последнее время редактор глянца встречается с 37-летним фотографом Сергеем Табуновым. Вот что значит молодой возлюбленный!

a030aa 35 не размер ноги и не возраст

Ольга Бузова

Ольга очень следит за своим телом. У 32-летней ведущей «Дом-2» пресс фитнесняшки. И грудь без вмешательства пластических хирургов.

buzova86 Ты не имеешь право уйти от того, кого ты любишь, но имеешь, от того, кто плохо с тобой обращается

Впрочем, видом со спины поющая ведущая, очевидно, тоже очень гордится.

buzova86 Мое доброе утро в самом лучшем месте в Сочи

Лавры Глюкозы или киношного персонажа Бората Ольге Бузовой тоже небезразличны.