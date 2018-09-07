Горячо! 10 самых сексуальных звезд в купальниках
Анастасия Волочкова
Проводить лето без пляжных фотографий Анастасии , все равно, что встретить Новый год без елки. Не зря же 42-летняя балерина каждый день трудится над новыми снимками. Выбрать самые яркие фотографии Волочковой сложно — парк ее бикини просто бесконечен. Поэтому, начнем с той, где на танцовщице нет даже ее излюбленных микротрусиков.
И все-таки Анастасия Волочкова — это шпагат. Не обойтись без ее фирменной растяжки на живописном турецком фоне.
Анфиса Чехова
Телеведущая после развода так сильно похудела, что ее не сразу и признаешь на фотографии. Но нужно признать, что в новом теле Анфиса Чехова смотрится еще привлекательней.
А все ее неоспоримые богатства по-прежнему при ней. Так отчего же их не продемонстрировать? На отдыхе в Греции 40-летняя телеведущая момент не упустила.
Валерия
Во время ЧМ-2018 певица активно болела за нашу сборную по футболу, хоть и в Хорватии. Надо напомнить, что певице 50.
Ее супруга Иосифа Пригожина так распирает от гордости за то, что Валерия выглядит на 30 лет, что он с трудом сдерживается, чтобы лишний раз не похвастаться. Продюсер украдкой снял жену после водных процедур в Швейцарии.
Алена Водонаева
«Выпускница» реалити-шоу «Дом-2» известна благодаря завидной фигуре, но обычно предпочитает скрывать все свои прелести. Хотя иногда 36-летняя Алена Водонаева все-таки делает исключения. И эта ее фотография - самая жаркое за все прошедшее лето.
На отдыхе в Лос-Анджелесе теледива загорает в бикини, подчеркивающем ее подтянутое тело.
Тренд последних летних сезонов — слитные купальники. А Алена — модная.
Ну и вид сзади теперь едва ли не круче, чем анфас.
Анна Седакова
Многодетная мать Анна Седокова свои достоинства знает прекрасно и умело их использует. Вот один из лучших ракурсов 35-летней певицы.
И Ане даже не нужно выходить на пляж - в бикини она роскошна и в домашней обстановке.
Впрочем, фото у бассейна не менее сексуально.
Наталья Чистякова-Ионова
Наталья - счастливая женщина. Ей всего 32 года, она уже дважды мама, ее карьера певицы по-прежнему развивается, а рядом - любимый и состоятельный муж. Глюкоза наслаждается жизнью, работает над телом и не забывает демонстрировать достижения.
Иногда певица немного перебарщивает, хотя купальник «аля-Борат» ей конечно идет.
Елена Летучая
Теледива очень любит Мальдивы, которые навещает с завидной регулярностью, ведь снимки в купальнике на райских островах получаются шикарными.
А ленивому пляжному отдыху 39-летняя Летучая предпочитает катания на яхте.
Виктория Боня
Вика недавно рассталась с очередным миллионером (он сопровождал ее на кинофестиваль в Каннах), поэтому в ее соцсети вскоре будет появляться намного больше соблазнительных снимков.
38-летняя экс-участница «Дом-2» живет в Монако и работает моделью, поэтому каждый день у нее новые образы.
Слитные купальники, конечно, здорово, но в открытых Виктория особо хороша.
Анна Семенович
Анна Семенович все реже и реже балует фанатов своими пляжными фотосессиями. Правда, на отдыхе в Греции сделала исключение.
38-летняя певица любит подразнить поклонников, показывая себя в купальнике издалека.
Светлана Бондарчук
Встречаем 49-летнюю бабушку Светлану Бондарчук - ее старшей внучке 5 лет! Бывшая жена Федора Бондарчука с каждым годом все моложе и стройнее. И нет, это не фотошоп.
На отдыхе в Турции Светлана записала видео своих купаний. Последнее время редактор глянца встречается с 37-летним фотографом Сергеем Табуновым. Вот что значит молодой возлюбленный!
Ольга Бузова
Ольга очень следит за своим телом. У 32-летней ведущей «Дом-2» пресс фитнесняшки. И грудь без вмешательства пластических хирургов.
Впрочем, видом со спины поющая ведущая, очевидно, тоже очень гордится.
Лавры Глюкозы или киношного персонажа Бората Ольге Бузовой тоже небезразличны.