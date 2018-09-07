2018-09-07T21:13:04+03:00
Звезды

Горячо! 10 самых сексуальных звезд в купальниках

На дворе сентябрь, немного грустно, что лето уходит. А не разогнать ли нам осеннюю хандру мощным зарядом жарких фотографий героинь пляжного сезона?
Петр СИМОНОВ
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Ольга Бузова очень следит за своим теломОльга Бузова очень следит за своим теломФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Анастасия Волочкова

Проводить лето без пляжных фотографий Анастасии , все равно, что встретить Новый год без елки. Не зря же 42-летняя балерина каждый день трудится над новыми снимками. Выбрать самые яркие фотографии Волочковой сложно — парк ее бикини просто бесконечен. Поэтому, начнем с той, где на танцовщице нет даже ее излюбленных микротрусиков.

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Этот любимый турецкий отель Акка Атендон
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И все-таки Анастасия Волочкова — это шпагат. Не обойтись без ее фирменной растяжки на живописном турецком фоне.

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Когда вы прилетели, а багаж нет
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Анфиса Чехова

Телеведущая после развода так сильно похудела, что ее не сразу и признаешь на фотографии. Но нужно признать, что в новом теле Анфиса Чехова смотрится еще привлекательней.

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Лесная перезагрузка
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А все ее неоспоримые богатства по-прежнему при ней. Так отчего же их не продемонстрировать? На отдыхе в Греции 40-летняя телеведущая момент не упустила.

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Ну и денёк сегодня был. Я так долго лежала на солнце, что получила тепловой удар
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Валерия

Во время ЧМ-2018 певица активно болела за нашу сборную по футболу, хоть и в Хорватии. Надо напомнить, что певице 50.

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Я свой мяч поймала , надеюсь Акинфеев сегодня не подведёт. Болеем за наших
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Ее супруга Иосифа Пригожина так распирает от гордости за то, что Валерия выглядит на 30 лет, что он с трудом сдерживается, чтобы лишний раз не похвастаться. Продюсер украдкой снял жену после водных процедур в Швейцарии.

prigozhin_iosifprigozhin_iosif
Утро на на озере
12941 отметок «Нравится»340 комментариевInstagram

Алена Водонаева

«Выпускница» реалити-шоу «Дом-2» известна благодаря завидной фигуре, но обычно предпочитает скрывать все свои прелести. Хотя иногда 36-летняя Алена Водонаева все-таки делает исключения. И эта ее фотография - самая жаркое за все прошедшее лето.

alenavodonaevaalenavodonaeva
Цвет получился бомбический
37136 отметок «Нравится»795 комментариевInstagram

На отдыхе в Лос-Анджелесе теледива загорает в бикини, подчеркивающем ее подтянутое тело.

alenavodonaevaalenavodonaeva
Хорошо позагорала Целых пять минут удалось
32014 отметок «Нравится»464 комментариевInstagram

Тренд последних летних сезонов — слитные купальники. А Алена — модная.

alenavodonaevaalenavodonaeva
CaliforniaVibes
37814 отметок «Нравится»967 комментариевInstagram

Ну и вид сзади теперь едва ли не круче, чем анфас.

alenavodonaevaalenavodonaeva
Фоток мало. Не могу в режим войти. Встаю в 4-5 утра, в 19-20 уже сплю З
29190 отметок «Нравится»681 комментариевInstagram

Анна Седакова

Многодетная мать Анна Седокова свои достоинства знает прекрасно и умело их использует. Вот один из лучших ракурсов 35-летней певицы.

annasedokovaannasedokova
Отдых с детьми
140743 отметок «Нравится»909 комментариевInstagram

И Ане даже не нужно выходить на пляж - в бикини она роскошна и в домашней обстановке.

annasedokovaannasedokova
Доброе утро это когда ты выбираешь, на какую из работ тебе сегодня пойти
118746 отметок «Нравится»685 комментариевInstagram

Впрочем, фото у бассейна не менее сексуально.

annasedokovaannasedokova
у бассейна
178453 отметок «Нравится»870 комментариевInstagram

Наталья Чистякова-Ионова

Наталья - счастливая женщина. Ей всего 32 года, она уже дважды мама, ее карьера певицы по-прежнему развивается, а рядом - любимый и состоятельный муж. Глюкоза наслаждается жизнью, работает над телом и не забывает демонстрировать достижения.

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Breathe on
56791 отметок «Нравится»452 комментариевInstagram

Иногда певица немного перебарщивает, хотя купальник «аля-Борат» ей конечно идет.

chistyakova_ionovachistyakova_ionova
Pic
97155 отметок «Нравится»2293 комментариевInstagram

Елена Летучая

Теледива очень любит Мальдивы, которые навещает с завидной регулярностью, ведь снимки в купальнике на райских островах получаются шикарными.

elenapegaselenapegas
На протяжении всей жизни, мы видим знаки
44583 отметок «Нравится»396 комментариевInstagram

А ленивому пляжному отдыху 39-летняя Летучая предпочитает катания на яхте.

elenapegaselenapegas
На море ты принадлежишь только себе и своим мыслям
9561 отметок «Нравится»57 комментариевInstagram

Виктория Боня

Вика недавно рассталась с очередным миллионером (он сопровождал ее на кинофестиваль в Каннах), поэтому в ее соцсети вскоре будет появляться намного больше соблазнительных снимков.

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So happy to be back to paradise!
116635 отметок «Нравится»477 комментариевInstagram

38-летняя экс-участница «Дом-2» живет в Монако и работает моделью, поэтому каждый день у нее новые образы.

victoriabonyavictoriabonya
Всем доброго утра! Кошмары не снились?
82364 отметок «Нравится»745 комментариевInstagram

Слитные купальники, конечно, здорово, но в открытых Виктория особо хороша.

victoriabonyavictoriabonya
It s time to enjoy the #summer!!!
68525 отметок «Нравится»812 комментариевInstagram

Анна Семенович

Анна Семенович все реже и реже балует фанатов своими пляжными фотосессиями. Правда, на отдыхе в Греции сделала исключение.

ann_semenovichann_semenovich
Принимать себя такой , какая ты есть , главное в Жизни.
153554 отметок «Нравится»585 комментариевInstagram

38-летняя певица любит подразнить поклонников, показывая себя в купальнике издалека.

ann_semenovichann_semenovich
Поцелуй меня
90701 отметок «Нравится»132 комментариевInstagram

Светлана Бондарчук

Встречаем 49-летнюю бабушку Светлану Бондарчук - ее старшей внучке 5 лет! Бывшая жена Федора Бондарчука с каждым годом все моложе и стройнее. И нет, это не фотошоп.

a030aaa030aa
Понедельник начинается в субботу.
12872 отметок «Нравится»179 комментариевInstagram

На отдыхе в Турции Светлана записала видео своих купаний. Последнее время редактор глянца встречается с 37-летним фотографом Сергеем Табуновым. Вот что значит молодой возлюбленный!

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35 не размер ноги и не возраст
10788 отметок «Нравится»424 комментариевInstagram

Ольга Бузова

Ольга очень следит за своим телом. У 32-летней ведущей «Дом-2» пресс фитнесняшки. И грудь без вмешательства пластических хирургов.

buzova86buzova86
Ты не имеешь право уйти от того, кого ты любишь, но имеешь, от того, кто плохо с тобой обращается
323504 отметок «Нравится»5994 комментариевInstagram

Впрочем, видом со спины поющая ведущая, очевидно, тоже очень гордится.

buzova86buzova86
Мое доброе утро в самом лучшем месте в Сочи
337085 отметок «Нравится»2499 комментариевInstagram

Лавры Глюкозы или киношного персонажа Бората Ольге Бузовой тоже небезразличны.

buzova86buzova86
Геленджик, мы на месте
513470 отметок «Нравится»8326 комментариевInstagram
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