2018-09-07T23:32:10+03:00
Спорт

Гус Хиддинк снова нашел работу! Он стал главным тренером олимпийской сборной Китая

Его цель - попасть на Олимпиаду 2020 года
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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После работы в "Челси" Гус Хиддинк отправляется покорять Китай.После работы в "Челси" Гус Хиддинк отправляется покорять Китай.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Известный российским болельщикам по работе в сборной России по футболу голландский тренер Гус Хиддинк нашел себе новое место службы. С 2016 года он никого не тренировал и говорил, что, по сути ушел на пенсию и не будет дальше продолжать свою карьеру. Но в ближайшие годы он будет работать в Китае.

Отныне Гус Хиддинк - главный тренер олимпийкой сборной Китая. И его главная задача на новом посту - попасть на Летние Олимпийские игры 2020 года. Они пройдут в Токио. Футбольная олимпийская сборная Китая последний раз играла в 2008 году на домашних Играх в Пекине.

- Я практически ушел на пенсию, но это отличная работа, - приводят голландские СМИ слова Гуса Хиддинка.

Гус Хиддинк работал в России с 2006 по 2010 годы как главный тренер национальной сборной. Он привел нашу команду к бронзе Евро-2008. В 2012 году вернулся в нашу страну и проработал в качестве главного тренера "Анжи". Затем пытался вывести на Евро-2016 сборную Голландии, однако покинул свой пост и в сезоне 2015-2016 был и.о. главного тренера лондонского "Челси". А теперь же - работа в Китае.

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