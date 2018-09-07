Чемпионат закончился, сборная осталась

7 Сент. 23:44 2018-09-08T00:10:50+03:00

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Старт для сборной России в новом турнире Лига Наций получился очень неплохим. Турция в гостях на засыпанном блестящем конфетти поле повержена со счетом - 2:1. И герои у нас были все те же, что на ЧМ-2018 – Черышев, Дзюба и вся команда.

Левая Черышева на месте

Первый тайм был словно с чемпионата мира. Ну как минимум его 40 первых минут – точно. Да, у нас был абсолютно новый центр обороны Нойштедтер – Джикия, на правом фланге полузащиты неожиданно появился Ерохин, место в воротах занял Лунев. Но все остальные – проверенные бойцы ЧМ-2018. И самое главное, что тот свой четвертьфинал они, похоже, не считают таким уж важным достижением. Во всяком случае, в сборной России чувствовалась все та же страсть, все то же движение, внимательность и жесткость в защите, прессинг по всему полю и скорость в контратаках.

Чемпионат закончился, сборная осталасьФото: REUTERS

И гол мы забили самый что ни на есть чемпионатомировский. Наш главный бомбардир Черышев зарядил с полулета, со своей любимой левой, почти в девятку. Все как мы любим - 1:0.

А потом еще было как минимум три очень достойные атаки. Только Дзюба и Кузяев не смогли переправить мяч в ворота. И сборную Турции за эти 40 минут команда Черчесова ни разу не подпустила к своим воротам. Правда, как только хозяева поля нанесли первый удар в створ, он оказался голевым: подача со штрафного, неудачный вынос прямо на ногу сопернику и Азиз расстреливал Лунева безжалостно – 1:1.

Азиз расстреливал Лунева безжалостноФото: REUTERS

Вы не забыли жест Дзюбы?

Вы спрашивали, что нам дал прошедший чемпионат мира? Кроме 12 стадионов и веселья на Никольской улице? Оказывается, он подарил нам боевую сборную, которая не исчезла сразу после того, как раздался финальный свисток ЧМ-2018. И даже без Акинфеева, Жиркова и Игнашевича эта команда может представлять собой реальную силу, а главное – бороться до конца.

И еще этот ЧМ-2018 подарил нам Дзюбу. Какая игра сборной без его фирменного жеста после забитого гола. Возможность показать его и Трабзону, Дзюбе представилась в самом начале второго тайма. Отличная передача Газинского выход один на один, и вытаскивайте – 1:2.

Лунев заменил Акинфеева

А потом началось настоящее веселье. Турки завелись – у них любой стадион умеет так зажечь, что стыдно проигрывать. Сборная России бодро прессинговала, и грамотно отбивалась – мы не забыли, как это делается. Но моменты возникали у тех и у других ворот.

Луневу порой приходилось «тащить» не хуже, чем Акинфееву на ЧМ-2018. Минут за 10 до конца он выудил мяч из нижнего угла, потом забирал мяч на выходах, и вообще чувствовал себя настоящим хозяином штрафной. Кажется, с вратарями у России все более-менее хорошо, даже когда в составе нет первого номера страны.

Российская команда в Лиге Наций обыграла Турцию - 2:1Фото: REUTERS

Отбор на Евро-2020 в уме

Ну вот, а мы боялись. Сборная России все та же, что была летом. С двужильным Марио Фернандесом на фланге, с моторными Кузяевым и Зобниным в центре, со скоростным Черышевым, и со львом-Дзюбой впереди.

А если прибавить к ним выздоравливающего Головина? Да еще Смолова, когда он наберет форму, а так же Акинфеева, Кутепова, Миранчуков… С такой командой в отборе на Евро-2020 можно будет рассчитывать на многое. Потому что Лига Наций – это все, конечно, хорошо. Но главное для нас начнется в 2019-м, когда надо будет решать реальные задачи по выходу на чемпионат Европы.