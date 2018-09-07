Обзор матча Лиги Наций Турция - Россия 7 сентября 2018: счет, голы, статистика игроков

7 Сент. 23:57 2018-09-08T00:01:06+03:00

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Сборная России по футболу в пятницу, 7 сентября, официально "вернулась". Ура! В поединке Лиги Наций команда Станислава Черчесова встречалась с Турцией на выезде в городе Трабзон. В наставниках у соперников - хорошо знакомый нашим по работе в "Зените" Мирча Луческу. Он уже давно работает в этой стране и пытается сделать из турков топ-сборную. Новый шанс - Лига Наций, а за ней и отборочный турнир Евро-2020.

ПЕРВЫЙ ТАЙМ

Начало поединка прошло под диктовку сборной России. Словно та команда, которая рубилась на полях ЧМ-2018, просто продолжила играть. И это даже без Александра Головина в составе! На 12-й минуте поединка счет в матче открыл точным ударом Денис Черышев. Он подкараулил отскок мяча в штрафной сборной Турции и ударил под перекладину. Счет открыт, ура, наши ликуют, а Черышев вздевает руки к небу, благодаря, видимо, Бога за точный удар.

На 41-й минуте наши, весь первый тайм проводя одну за другой опасные атаки, все же немного сбаивают. Сердар Азиз, подкараулив отскок мяча, забивает ответный гол - 1:1. Команды при ничейном исходе уходят на перерыв.

ВТОРОЙ ТАЙМ

Но на 49-й минуте точку, по сути, в матче ставит Артем Дзюба. Получив пас от Газинского он, подкараулив замешательство турецкой обороны, выскакивает один на один с вратарем турецкой команды и забивает второй гол. 2:1!

До конца поединка счет не изменился. Россияне отпраздновали победу в первой официальной игре Лиги Наций - нового турнира, который появился этой осенью. Пройдя успешно эти соревнования можно получить в итоге "бонусную" путевку на Евро-2020.

10 сентября теперь наши сыграют в Ростове-на-Дону товарищеский поединок с командой Чехии.

СТАТИСТИКА ИГРОКОВ

Турция - Россия 1:2 (1:1)

Турция: Кырынтылы, Азиз (Айхан, 46), Калдырым, Озбайраклы, Сеюнджю, Топал (Малли, 71), Йокушлу, Языджи (Озъякуп, 57), Ундер, Чалханоглу, Тосун.

Россия: Лунев, Нойштедтер, Кудряшов (Рауш, 82), Фернандес, Джикия, Зобнин, Газинский, Кузяев (Могилевец, 73), Ерохин, Черышев (Ионов, 79), Дзюба.

Предупреждения: Озбайраклы (39), Кудряшов (54), Дзюба (90).

Голы: 0:1 – 13 Черышев, 1:1 – 41 Азиз, 1:2 – 49 Дзюба.

Сайт KP.RU провел прямую онлайн-трансляцию и видеотрансляцию матча Турция - Россия.