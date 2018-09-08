Александр Шохин: Кнут - уголовная ответственность - есть. Теперь бы нам пряник хотя бы надкусить...

СЕГОДНЯ 00:33 2018-09-08T00:36:17+03:00

Президент Российского Союза промышленников и предпринимателей (РСПП) - о новых поправках в УК РФ, связанных с пенсионным законодательством [аудио]

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Президент Владимир Путин предложил поправки в Уголовный кодекс Российской Федерации, согласно которым отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение сотрудников предпенсионного возраста повлечет штраф в размере до 200 тысяч рублей (или в размере зарплаты или иного дохода за период до 18 месяцев) или обязательные работы до 360 часов.

- Как заставить начальников давать работу людям предпенсионного возраста – кнутом или пряником? - вот с таким "Вопросом дня" в эфире Радио "Комсомольская правда" я и обратился к главе РСПП...

- Только комбинацией, - считает Александр Шохин. - Кнут уже есть – уголовная ответственность за необоснованное увольнение или отказ в приеме на работу.

А с пряниками посложнее сейчас.

- Что вы имеете ввиду, Александр Николаевич?

- Вот сейчас мы, - РСПП, Союз работодателей, - пытаемся найти тот пряник, который хотя бы надкусить можно работодателям. Это финансовые прежде всего преференции тем, кто инвестирует в человеческий капитал, и тем, кто инвестирует в том числе в лиц предпенсионного возраста...

- То есть?

- Имеется ввиду, что - занимается их и переподготовкой, и переквалификацией, и сохранением здоровья и так далее. Мы направили в правительство и в российскую трехстороннюю комиссию соответствующие предложения.

Они касаются и возможного уменьшения страховых платежей для лиц этого возраста, и освобождения работодателей, которые тратятся на профессиональное образование и переобучение, от налогов. И предоставление тем руководителям, которые обеспечивают диспансеризацию своих сотрудников, пониженных ставок взносов в фонд социального страхования. Так что - такой вот есть набор...

- И как на ваши предложения реагирует правительство?

- Дело в том, что многие из этих предложений появились не вдруг. Они и раньше обсуждались правительством. Так что, надеемся, что часть из них, как минимум, мы сумеем продвинуть.