Как волонтеры создали экотропу у заповедника и при чем здесь лось

СЕГОДНЯ 19:06 2018-09-10T19:39:21+03:00

В эти выходные в фанпарке "Бобровый лог" прошел слет волонтеров экологического марафона "ПонесЛось!", который уже третий год проводит компания "Норникель"

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Экослет волонтеров

Добровольцы из самых разных регионов страны 7-9 сентября объединились у одного из самых уникальных заповедников России - красноярских "Столбов". Совместными усилиями 60 активистов была обустроена и облагорожена экотропа в прилегающем к заповеднику фанпарке "Бобровый лог" - чтобы тысячи туристов, приезжающих со всей страны, могли гулять по уникальной природе, не вредя ей. Тем более, что всесезонный парк спорта и отдыха "Бобровый лог" уже в 2019 году станет одной из площадок Всемирной зимней Универсиады.

Все волонтеры оказались здесь не просто так: в "Столбах" проходил экослет самых активных участников марафона "ПонесЛось!", который проводит компания "Норникель". Целый год команды волонтеров со всей страны организовывали в своих городах акции, субботники и мастер-классы по экологичному образу жизни.

Экотропа позволит тысячам туристов гулять, не нарушая заповедную природу Фото: Анна Донник

На слете добровольцы не только смогли сделать доброе дело, обустроив экотропу, но и обменялись опытом и наметили планы на будущее. 9 сентября ребята создавали видеоролики с помощью различных техник: песок, пластилин, аппликация. За минуту они постарались рассказать о своих проектах, экологии и жизни волонтера компании «Норникель».

Кульминацией экослета в Красноярске стал спектакль «Путевые заметки о волонтерах «Норникеля», главными актерами которого выступили сами волонтеры, а их творческим наставником - артист Андрей Ургант.

Спектакль не оставил равнодушными зрителей Фото: Анна Донник

Спектакль состоял из небольших миниатюр от команд из разных городов присутствия компании. Больничные клоуны из Норильска заставили зрителей удивляться как дети, а экорэперы из Москвы - заразили мощной энергетикой.

- Все истории разные и в этом их прелесть: какие-то истории были про смыслы, какие-то про эмоции, - говорит Андрей Ургант. Он пообещал, что в декабре премьеру спектакля увидит московский зритель.

Творческий наставник - Андрей Ургант Фото: Анна Донник

"Лось-прораб" как символ марафона

"ПонесЛось" - такое задорное название у экологического марафона, который проводит компания "Норникель", возникло не случайно. На Кольском полуострове распространена легенда о необычном животном, который во время возведения металлургического комбината приходил на стройку и наблюдал за ходом работ. Сохатому за излишнее любопытство дали имя - «лось-прораб». С тех пор животное стало одним из символов Мончегорска. А после легенда и была увековечена в названии экопроекта.

Все началось с небольшого объединения неравнодушных сотрудников компании, увлеченных проблемами окружающей среды. В 2016 году в Мончегорске был впервые запущен пилотный проект экологического марафона «ПонесЛось». Его участниками поначалу были сотрудники компании "Норникель", но очень быстро ребят подержали местные волонтеры и просто неравнодушные жители, которым также оказалась небезразлична природа.

- От 100 волонтеров, которые стояли у истоков проекта, мы перешли к 3,5-4 тысячам человек, которые вовлечены в него сейчас, - рассказала руководитель программы корпоративного волонтерства "Норникеля" Елена Крючкова. - Наша компания решает глобальные экологические задачи, модернизируя производство, поддерживает на территориях присутствия заповедники. Но на севере, с его долгими зимами и коротким летом, еще и живут люди с очень горячими сердцами. И идея была в том, чтобы связать их своеобразной ниточкой добра, объединить сотрудников "Норникеля", НКО, волонтеров, просто неравнодушных горожан.

Сейчас экомарафон проходит во всех городах, где есть производства "Норникеля" - в Мурманской области (Мончегорск, Заполярный, Никель); Красноярском крае (Норильск, Дудинка, Красноярск), Москве и Чите. Волонтеры делятся на команды, каждая из которых придумывает и разрабатывает свой проект - на счету ребят за три года уже больше 175 экологических акций различного масштаба.

- Я не так давно устроилась в компанию и как раз тогда стартовал очередной эко-марафон. Ребята-коллеги предложили создать команду и дальше "ПонесЛось", - смеется Юлия Манчук, капитан волонтерской команды из Норильска. - В основном в моей команде - сотрудники "Норникеля", но есть и две девочки - волонтеры благотворительного фонда "69-я параллель". На первом этапе марафона "Визитка" мы должны были придумать название команды, описать, почему мы хотим участвовать. Второй этап "Волонтерская история" - мы сняли забавную видео-историю о том, как человек начал делать добрые дела. На третьем этапе "Экологическое дело" нужно было придумать свою акцию. Мы создали серию эко-игр для детей, которые можно внедрять в школы.

Ребята высадили в фанпарке новые растения Фото: Анна Донник

В рамках марафона волонтеры из других команд организовали квест по благоустройству экотропы в Лапландском заповеднике, изготовили синичники для Путоранского заповедника, создали эко-парк в подшефном детском доме и высадили «Пряный сад» в Битцевском лесу, создали сад из камней в Норильске, высадили больше 1000 деревьев и кустарников и даже построили целый лекторий в городском парке Мончегорска, где сейчас жителям рассказывают об экологическом образе жизни и полезных экопривычках.

Кстати, просвещение - вообще очень важная часть марафона. Сотрудники компании и жители городов узнают о бережном потреблении, о том, как каждый из нас может помочь сохранить природу.

- Многие рассматривают эковолонтерство просто как уборку мусора или посадку деревьев. А идти дальше у них не хватает сил или желания. А в марафоне "ПонесЛось" - очень широкий спектр акций, ребята начинают сами включаться, придумывать невероятные проекты. И в том, что у них есть возможность транслировать это на широкую аудиторию - большой плюс. Я надеюсь, что в нашей стране как можно больше людей узнают об уникальных заповедных территориях и об их роли, - отметила замдиректора по развитию АОН «ЭкоЦентр «Заповедники» Елена Книжникова.

Спектакль «Путевые заметки о волонтерах «Норникеля» в декабре будет показан в Москве Фото: Анна Донник

"Комбинат добра"

Экологический марафонд "ПонесЛось" - лишь часть программы корпоративного волонтерства "Норникеля", которая называется "Комбинат добра". Сотрудники сравнивают ее с "кафе возможностей", где каждый может найти дело себе по сердцу.

- Корпоративное волонтерство для компании не ново. Желание делать добрые дела у людей было всегда, - рассказал начальник управления благотворительных программ департамента социальной политики “Норникеля” Игорь Сухотин. - И от партнерства, шефства мы перешли к корпоративному волонтерству. Наши сотрудники - люди энергичные, компетентные, неравнодушные - они болеют не только за производство, но и за город, за среду, которая их окружает. И нам показалось важным дать возможность сотрудникам реализовать себя не только в качестве профессионалов, но и как людей, у которых есть свои ценности, желание помогать.

Марафон "ПонесЛось" позволяет волонтерам заниматься тем, что им действительно по сердцу Фото: Анна Донник

Благодаря волонтерству сотрудники компании могут еще и "прокачивать" свои навыки и развиваться как профессионалы:

- У нас волонтеры зачастую сами предлагают идеи каких-то акций, мероприятий и мы приглашаем интересных специалистов, которые проводят тренинги, мастер-классы по социальному проектированию - учат, как увлечь людей за собой, как "обернуть" свою идею в интересную упаковку, как отстаивать свою позицию. Все эти навыки потом очень помогают в работе, - говорит главный специалист управления благотворительных программ Заполярного филиала компании "Норникель" Ольга Тухватуллина.

В компании считают, что волонтерство - это своеобразный ключ к повышению эффективности и развитию бизнеса. Добровольчество, уверены эксперты, способствует повышению лояльности сотрудников к компании и развивает важные человеческие ценности.

- Такие проекты, как программа "Норникеля" сформировали само понятие "корпоративного волонтерства". И сейчас корпоративное волонтерство стало частью добровольческого движения, причем не просто частью - а настоящей зоной роста. Ведь со времен комсомольской организации подобных проектов для работающей молодежи не было. А здесь это честно, искренне. Корпоративные волонтеры - люди взрослые, состоявшиеся, их инициативы искренние и нацелены на результат, - уверен первый заместитель исполнительного директора Ассоциации менеджеров, ответственный секретарь Национального совета по корпоративному волонтерству Вадим Ковалев.

ЦИФРЫ

- За три года в проекте "ПонесЛось" приняло участие более 4500 волонтеров.

- Проведено 175 акций

- Высажено свыше 2500 деревьев и кустарников

- Волонтеры отработали в проекте 25 000 часов

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