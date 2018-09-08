2018-09-08T11:29:41+03:00
Спорт

Артем Дзюба: "Мы кровью и потом развернули страну к нам, не хочется это потерять"

Капитан сборной России по футболу поделился впечатлениями после победной игры с Турцией
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Авторы победных голов сборной России в игре с Турцией - Артем Дзюба и Денис Черышев.Авторы победных голов сборной России в игре с Турцией - Артем Дзюба и Денис Черышев.Фото: REUTERS
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Футболисты сборной России успешно стартовали в розыгрыше нового турнира, Лиги Наций. В пятницу, 7 сентября, россияне обыграли со счетом 2:1 Турцию в выездной игре. Капитаном в этой встрече у нас впервые был Артем Дзюба. Он же и стал автором победного гола. После матча форвард питерского "Зенита" охотно общался с журналистами, поведав немало интересного.

ПРО ИГРУ

Должны были забивать второй гол, было бы полегче. Вместо этого пропустили со стандарта, хотя готовились к тому, что они быстро разыгрывают штрафные и угловые. Неприятно. Во втором тайме подсели из-за психологии, потому что вели в счете. Но выстояли - три очка сейчас очень важны.

ПРО КАПИТАНСТВО

Для меня огромная честь быть капитаном сборной. До конца не верил в это, разговоры шли. Потом Станислав Саламович и Мирослав Юрьевич вызвали меня. Сказали, что на этот сбор я капитан. Это огромная честь и мечта любого ребенка — быть капитаном своей страны.

ПРО УВАЖЕНИЕ СТРАНЫ

Не один раз говорили о том, что кровью и потом развернули страну к нам. Нам не хочется это потерять. Команда появилась, сейчас у нас небольшое перестроение, потому что много ребят ушло. Идет построение, но командный дух остается.

ПРО АТМОСФЕРУ В ТУРЦИИ

Важно было победить, в Турции всегда тяжело. Кроме того, было душновато. Главное, что все бились, сражались. Потрясающий матч провел Лунев. Все это помогло победить.

Сразу после окончания встречи сборная России отправилась в аэропорт. И она уже прилетела в Ростов-на-Дону. 10 сентября российская команда проведет товарищеский поединок. Соперником в понедельничной игре у нас будет команда Чехии. Встречу примет "Ростов-Арена" и она начнется в 19:00 по московскому времени.

Сайт KP.RU провел онлайн-трансляцию матча Лиги Наций Турция - Россия.

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