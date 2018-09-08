СЕГОДНЯ 12:51 2018-09-08T12:54:58+03:00

В Британском Барнсли женщина с ножом напала на прохожих Фото: REUTERS

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В британском Барнсли произошел инцидент - вооруженная большим ножом женщина напала на посетителей рынка в центральной части города. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на полицию Южного Йоркшира.

Отмечается, что сигнал в полицию поступил после того, как жители Барнсли сообщили в соцсетях о разгуливающей по городу женщине, вооруженной ножом. После прибытия правоохранители оцепили место происшествия и призвали граждан проявлять бдительность.

По словам очевидцев, злоумышленница накинулась на прохожих в торговых рядах, но была задержана подоспевшими полицейскими. Отмечается, что нападавшая выкрикивала лозунги на арабском.

По предварительным данным в результате инцидента никто серьезно не пострадал. Известно, что один мужчина получил легкие ранения. В центре города все еще продолжается усиленное полицейское патрулирование.

Расследование обстоятельств происшествия продолжается. В настоящее время правоохранители устанавливают, была ли атака в Барнсли единичным нападением и действовали ли подозреваемая в одиночку.