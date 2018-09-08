Калашникова в «голом» платье пришла на концерт к Аллегровой

СЕГОДНЯ 13:41 2018-09-08T15:57:09+03:00

Изменить размер текста: A A

Присутствие певицы и бывшей невесты Прохора Шаляпина Анны Калашниковой добавило пикантности творческому вечеру «императрицы» Ирины Аллегровой на «Новой волне» в Сочи. Анна Калашникова приехала на концерт в прозрачном наряде, подчеркнувшем все достоинства ее фигуры.

Под прозрачный наряд Анна Калашникова надела лишь телесные трусикиФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

Смелое платье Анны немного смутило семейные пары– ведь изначально было известно, что на такие мероприятия приходят дети. Но на то она и звезда скандальных ток-шоу, чтобы эпатировать окружающих! Под прозрачный наряд Анна Калашникова надела лишь телесные трусики, от которых не могли отвести глаза присутствующие за кулисами мужчины.

Кстати, в откровенных нарядах на вечере певицы Ирины Аллегровой были замечены и другие звезды. Мама двоих детей Жасмин и Кэти Топурия (тоже, кстати, молодая мамочка) судя по всему, и вовсе пришли без белья.