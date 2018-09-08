2018-09-08T15:57:09+03:00
Звезды

Калашникова в «голом» платье пришла на концерт к Аллегровой

Гостей «Новой волны» шокировал наряд певицы
Алина ЧЕРНОВА
Поделиться:
Смелое платье Анны немного смутило семейные парыСмелое платье Анны немного смутило семейные парыФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА
Изменить размер текста:

Присутствие певицы и бывшей невесты Прохора Шаляпина Анны Калашниковой добавило пикантности творческому вечеру «императрицы» Ирины Аллегровой на «Новой волне» в Сочи. Анна Калашникова приехала на концерт в прозрачном наряде, подчеркнувшем все достоинства ее фигуры.

Под прозрачный наряд Анна Калашникова надела лишь телесные трусики Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

Под прозрачный наряд Анна Калашникова надела лишь телесные трусикиФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

Смелое платье Анны немного смутило семейные пары– ведь изначально было известно, что на такие мероприятия приходят дети. Но на то она и звезда скандальных ток-шоу, чтобы эпатировать окружающих! Под прозрачный наряд Анна Калашникова надела лишь телесные трусики, от которых не могли отвести глаза присутствующие за кулисами мужчины.

Жасмин Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

ЖасминФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

Кстати, в откровенных нарядах на вечере певицы Ирины Аллегровой были замечены и другие звезды. Мама двоих детей Жасмин и Кэти Топурия (тоже, кстати, молодая мамочка) судя по всему, и вовсе пришли без белья.

Кэти Топурия Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

Кэти ТопурияФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Срок выплаты пособий по безработице уменьшится до шести месяцев
Россия и Вьетнам договорились сотрудничать по вопросам международной безопасности
Минобороны РФ раскрыло дату и время готовящейся инсценировки химатаки в Идлибе
В «Ростехе» рассказали о госиспытаниях модернизированных вертолетов Ми-28НМ
Apple предупредила о возможном подорожании своей продукции из-за предложенных Трампом пошлин
Легендарный англичанин Джон Терри в ближайшее время может перейти в "Спартак"
Деятели культуры призвали отказать Израилю в праве проведения Евровидения
Татьяна Навка о феноменальном катании Трусовой: «Несколько лет назад никто не поверил бы»
Guardian рассказала о попытке отравления бизнесмена Глушкова в 2013 году
«Девочка-феномен»: Плющенко оценил выступление Трусовой, впервые в истории женского катания исполнившей четверной лутц
Российские корабли в Средиземном море провели учения со стрельбой глубинными бомбами
Валентина Матвиенко встретилась с председателем КНДР Ким Чен Ыном
Telegraph: Подозреваемые в покушении на Скрипалей много путешествовали по Европе
Трамп призвал Минюст США найти автора скандальной публикации о работе Белого дома
Reuters: Пентагон предлагает Трампу варианты ответа на вероятную «химатаку» в Идлибе
Ученые предлагают сделать Сахару гигантской электростанцией
На юго-западе Китая произошло землетрясения магнитудой 5,9
СК проверит информацию о побеге россиянки с ребенком в Сирию
Погода в Москве 8 сентября: В День города в столице обойдется без осадков
Шесть человек погибли в ДТП с автобусом в Турции
«Давно пробила дно»: Экс-министр уверен, что Киеву нет равных по части скандалов и позора
В США разрабатывают перехватчик российских «Кинжалов»
Toyota остановит выпуск автомобилей из-за землетрясения на Хоккайдо
Основатель и глава компании Alibaba Джек Ма уходит на пенсию
Гройсман сообщил об угрозе дефолта на Украине
Жерара Депардье заметили в международном отеле Пхеньяна
Трамп заснул под критику Обамы в свой адрес
Бывший советник Трампа отсидит в тюрьме 14 дней