Калашникова в «голом» платье пришла на концерт к Аллегровой
Присутствие певицы и бывшей невесты Прохора Шаляпина Анны Калашниковой добавило пикантности творческому вечеру «императрицы» Ирины Аллегровой на «Новой волне» в Сочи. Анна Калашникова приехала на концерт в прозрачном наряде, подчеркнувшем все достоинства ее фигуры.
Под прозрачный наряд Анна Калашникова надела лишь телесные трусикиФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА
Смелое платье Анны немного смутило семейные пары– ведь изначально было известно, что на такие мероприятия приходят дети. Но на то она и звезда скандальных ток-шоу, чтобы эпатировать окружающих! Под прозрачный наряд Анна Калашникова надела лишь телесные трусики, от которых не могли отвести глаза присутствующие за кулисами мужчины.
ЖасминФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА
Кстати, в откровенных нарядах на вечере певицы Ирины Аллегровой были замечены и другие звезды. Мама двоих детей Жасмин и Кэти Топурия (тоже, кстати, молодая мамочка) судя по всему, и вовсе пришли без белья.
Кэти ТопурияФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА