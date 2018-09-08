Валентина Матвиенко о лидере Северной Кореи Ким Чен Ыне: «По телевизору - суровый, а в жизни - человечный и энергичный»

СЕГОДНЯ 15:25 2018-09-08T15:58:31+03:00

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Мы рванули к иллюминаторам самолета - снаружи на летном поле творилось что-то невообразимое. Аэропорт Пхеньяна. Наш самолет лишь минуту назад сбросил скорость, трапы еще не подогнали. На взлетно-посадочной полосе перед огромным транспарантом стояло больше сотни корейцев. Они размахивали букетами из искусственных цветов и приветствовали российскую делегацию по главе со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Глава Совфеда прилетела в Пхеньян не с пустыми руками - привезла лидеру КНДР Ким Чен Ыну послание от Владимира Путина.

На взлетно-посадочной полосе перед огромным транспарантом стояло больше сотни корейцевФото: Елена КРИВЯКИНА

9 сентября Северная Корея празднует 70-ю годовщину своего образования. В Пхеньяне пройдет военный парад и демонстрация. Но еще накануне толпы трудящихся потянулись с цветами к главному монументу Пхеньяна - статуям Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. Совершила этот ритуал и Валентина Матвиенко. Также она возложила венок к памятнику советским солдатам-освободителям.

9 сентября Северная Корея празднует 70-ю годовщину своего образованияФото: Елена КРИВЯКИНА

После этого начались российско-корейские переговоры. Матвиенко встретилась с председателем Верховного Народного Собрания КНДР Цой Тхе Боком (в российском варианте - спикером Госдумы), а потом со своим коллегой - председателем президиума Верховного Народного Собрания КНДР Ким Ен Намом. Он, кстати, один из старейших политиков в мире, ему 91 год.

Матвиенко встретилась с председателем Верховного Народного Собрания КНДР Цой Тхе БокомФото: Елена КРИВЯКИНА

- Огромное уважение вызывает ваш стойкий народ, который, несмотря на санкции и ограничения обеспечивает развитие страны. Это просто пример для всех! - сказала Матвиенко Ким Ен Наму.

Она рассказала, что в последний раз была в Пхеньяне в 2005 году. С тех пор город сильно преобразился.

Ким Ен Нам один из старейших политиков в мире, ему 91 год.Фото: Елена КРИВЯКИНА

- Такое развитие мощное! Новые кварталы появились, город такой благоустроенный, красивый - огромное впечатление произвел, - заметила Матвиенко и преподнесла в подарок Ким Ен Наму расписной самовар и деревянный ковш ладью в форме утки.

После этого Матвиенко по программе должна была посетить детский сад и пединститут, но вместо этого ей назначили аудиенцию с Ким Чен Ыном. После встречи Матвиенко поделилась с журналистами своими впечатлениями.

Деревянный ковш ладью в форме уткиФото: Елена КРИВЯКИНА

- Встреча была один на один. Длилась более часа, хотя планировалось полчаса. Я, как дисциплинированный человек, собралась уходить, а он сказал: «нет-нет, продолжим».

По словам Матвиенко, Ким Чен Ын на телеэкранах и в жизни - это два разных человека.

- По телевизору он кажется таким суровым, а в жизни - с юмором, улыбается, смеется, мы много шутили. Очень простой, умный, образованный, человечный.

На уточняющий вопрос журналистов, здоров ли лидер КНДР (западные СМИ писали, что он исчез на две недели), Матвиенко заверила, что Ким Чен Ын производит впечатление абсолютно здорового и очень энергичного человека.

Как рассказала Матвиенко, Ким Чен Ын принял приглашение Владимира Путина приехать в Россию с официальным визитом.

- Сроки и место визита будут согласовываться в ближайшее время по дипломатическим каналам, - сказала Матвиенко, уточнив, что на Восточный экономический форум в сентябре во Владивостоке Ким Чен Ын все же не приедет.

По словам Матвиенко, во время встречи с лидером Северной Кореи она убедилась, что «он хочет мира и делает для этого все возможное и невозможное. Но при этом он ждет встречных шагов от американской стороны и пошагового выполнения взятых обязательств».

Также, по словам Матвиенко, Ким Чен Ын настроен на объединение Северной Кореи и Южной.

Обсуждалось на переговорах и экономическое сотрудничество.

- Таких драконовских санкций, как КНДР, ни одна страна не знала, а они развиваются. Хотя это все, конечно, кровью и потом дается. Но это подтверждает, что никакие санкции не поставят ни один народ на колени, любые проблемы должны решаться только мирным путем. Все остальное - деструктивно, - заявила Матвиенко.

Пхеньян.