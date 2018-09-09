2018-09-09T14:04:32+03:00
Картина недели

В Прибалтике попросили прекратить продажу вещей с символикой СССР

Подводим информационные итоги недели вместе с известным политологом Наданой Фридрихсон
Иван ПАНКИННадана ФРИДРИХСОН
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В Прибалтике попросили прекратить продажу вещей с символикой СССРВ Прибалтике попросили прекратить продажу вещей с символикой СССР
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Главные темы:

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- В Прибалтике попросили прекратить продажу вещей с символикой СССР

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- Химатака в Лондоне, пострадали три человека. Что происходит в Британии?

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В Прибалтике попросили прекратить продажу вещей с символикой СССР

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