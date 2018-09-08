2018-09-08T22:14:37+03:00
Спорт

Артем Дзюба не сыграет в товарищеской игре против Чехии

Наш капитан за два дня до игры вылетел - на обследовании в Москве
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Артем Дзюба не выйдет на поле стадиона "Ростов Арена", где в понедельник, 10 сентября, состоится товарищеский матч против Чехии.Артем Дзюба не выйдет на поле стадиона "Ростов Арена", где в понедельник, 10 сентября, состоится товарищеский матч против Чехии.Фото: REUTERS
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Сборная России перед товарищеской игрой против команды Чехии лишилась двух футболистов основного состава. Дзюба и Кудряшов сегодня, 8 сентября, днем отправились из Ростова-на-Дону в Москву. Они не появились на тренировке команды, которая прошла на стадионе "Локомотив" в донской столице. Занятие прошло без них - оба обследовались в Москве.

- По результатам МРТ у Кудряшова диагностировано повреждение мышц бедра, а у Дзюбы появился дискомфорт в области поясницы. Оба игрока отправились в Москву для выполнения дальнейшего дообследования и проведения стартовой терапии, - говорится в сообщении пресс-службы сборной России.

При этом, очень по-доброму и эмоционально в сухом сообщении добавляется:

- Здоровья, парни, вас будет не хватать! Надеемся на ваше скорейшее возвращение в строй.

Завтра у сборной России по плану в Ростове-на-Дону - уже предыгровая тренировка. Сама же товарищеская встреча пройдет в понедельник, 10 сентября. Матч против Чехии начнется в 19:00 по московскому времени на стадионе "Ростов Арена".

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