2018-09-08T22:43:52+03:00
Спорт

России запретили принимать международные соревнования по биатлону

Таковы последствия решений, принятых конгрессом IBU
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Россия пока что не сможет принимать международные спортивные биатлонные соревнования.Россия пока что не сможет принимать международные спортивные биатлонные соревнования.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В хорватском городе Пореч в субботу, 8 сентября, продолжилась работа конгресса Международного союза биатлонистов. На нем было принято одно важное решение, которое на прямую касается нашей страны.

Согласно поправкам, теперь получить право проведения спортивных соревнований под эгидой IBU можно лишь тем федерациям, которые соответствуют кодексу WADA. А их антидопинговые организации не имеют никаких проблем с агентством во время выборов места проведения и непосредственно в те сроки, когда будет проводится полученный турнир. Более того, официально принять обратно организацию в ряды может только лишь конгресс IBU, который теперь пройдет лишь через пару лет.

В свою очередь, новоизбранный президент организации Олле Далин лишь развел руками:

- Сегодня было показано, что мы верны нашему обещанию привести IBU и биатлон в эпоху большей прозрачности, качественного управления, а также посвятить еще больше времени и усилий борьбе с нарушениями антидопинговых правил.

Как известно, наше РУСАДА с ноября 2015 года находится в тяжелой опале по отношению к ВАДА. Оно признано не соответствующим кодексу и не восстановлено в правах. Всему виной - откровения скандально известного беглого профессора Григория Родченкова. Он уже, заметим, лично проиграл первое большое испытание в начале этого года. Тогда 28 российских спортсменов, которые были обвинены на основе его показаний, получили оправдательный приговор от Спортивного Арбитражного Суда, который прошел в Лозанне. Еще 11 атлетов получили смягчающие приговоры. Однако же, ВАДА это никоим образом не заставило усомниться в откровениях Родченкова и докладе канадского юриста Ричарда Макларена. В североамериканских судах, отметим, уже находятся дела российских велосипедистов и биатлонисток, которые в юридическом плане будут "дожимать" тех людей, которые безосновательно обвинили их в нарушении антидопинговых правил.

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