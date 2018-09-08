Испания с победы стартовала в Лиге Наций - повержена Англия 2:1

8 Сент. 23:43 2018-09-08T23:46:05+03:00

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В Лондоне на легендарном стадионе "Уэмбли" в субботу, 8 сентября, прошел один из главных матчей первого тура Лиги Наций. Англия на своем поле принимала в столице Великобритании команду Испании. Обе команды - участники группы самой высшей, первой, лиги в новом турнире, который был придуман УЕФА для того, чтобы увеличить мотивацию для участия в матчах, ранее считавшихся только товарищескими.

Харри Кейн с "Золотой бутсой" за звание лучшего бомбардира ЧМ-2018.Фото: REUTERS

Перед началом поединка состоялась приятная для британцев церемония. Форвард сборной Англии Харри Кейн получил официально свою заслуженную награду - "Золотую бутсу" за звание лучшего бомбардира чемпионата мира по футболу 2018 года. На турнире, который 15 июля прошел в России, Кейн забил шесть голов, три из которых с пенальти. Ну а уже непосредственно в Лондоне перед тысячами своих болельщиков получил бонусную порцию аплодисментов.

Счет в поединке уже на 11-й минуте был открыт игроком "Манчестер Юнайтед" Маркусом Рэшфордом, который воспользовался передачей Люка Шоу. Однако не долго ликовали хозяева поля. Уже на 13-й минуте полузащитник мадридского "Атлетико" Сауль сделал счет равным после голевого паса Родриго. Ну а на 32-й минуте сам же Родриго и забил второй мяч испанцев в этом поединке. Испания вышла еще до перерыва в матче вперед в счете - 2:1. После того, как прямо на старте встречи пропустила быстрый гол от хозяев поединка.

Люка Шоу уносят с поля после травмы.Фото: REUTERS

На 53-й минуте англичанам пришлось делать вынужденную замену. Люк Шоу получил тяжелейшую травму в столкновении с соперником, получив мощный удар от защитника Испании Данни Карвахаля. Люка унесли с поля на носилках. Для Шоу это уже не первая серьезная травма в карьере. Во втором тайме из-за этого эпизода возникла серьезная пауза и по этой причине главный арбитр матча Данни Маккеле добавил аж 9 минут.

На 6-й минуте англичане забили "спасительный" гол, но его не засчитали. Испания смогла "убить" все эти девять минут добавленного времени и одержать победу с минимальным счетом 2:1 над англичанами на их поле.

Сборная Англии теперь 11 сентября сыграет в Лестере на стадионе "Кинг Пауэр" товарищеский поединок против команды Швейцарии. А в этот же день Испания примет на своем поле в поединке Лиги Наций в Эльче финалиста последнего чемпионата мира - сборную Хорватии.