Расстроенный Егор Крид отменил концерт в Дагестане из-за угроз, но выступил в Сочи

СЕГОДНЯ 07:03 2018-09-09T07:05:31+03:00

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9 сентября жители Дагестана проведут без давно запланированного концерта Егора Крида. Ситуация выглядит на самом деле весьма плачевно. Целая группа молодых людей решила возможным для себя, презрев законы своей страны, угрожать Егору Криду в соцсетях и пугать его расправой по приезду в Махачкалу.

К сожалению, их родители не имеют доступа к соцсетям иначе они были бы скорее всего в гневе от такого поведения своих сыновей. Тем не менее факт остаётся фактом - артист был вынужден отменить свои гастроли в Дагестане. Несмотря на заявление МВД Дагестана прекратить травлю певца и преследование его в Сети, менеджмент предпочёл не рисковать.

Несмотря на то, что полиция Махачкалы установила тех, кто пытался сорвать концерт, Крид не мог чувствовать себя в безопасности. В отличие от того же Сочи, где Егор аж дважды вышел на сцену - один раз на сцену New Wave Hall, где исполнил свою новую песню вместе с Тимати.

Второй - уже на «Super afterparty», которое прошло на Имеритинском курорте. Минимум агрессии, максимум восторженных фанаток, которые точно не видят в песнях Егора ничего «сатанинского», в чем его обвиняли некоторые представители Дагестана.

После концерта артист поделился в своём Инстаграме трогательным фото с подписью «Дагестан ждёт тебя». Но, если так будет и в следующий раз, то вряд ли дождется.