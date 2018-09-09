Серена Уильямс устроила истерику в финале Открытого чемпионата США, обвинив судью в сексизме

СЕГОДНЯ 08:25 2018-09-09T08:33:00+03:00

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36-летняя американская теннисистка Серена Уильямс в двух партиях проиграла финал Открытого чемпионата США. Она уступила 20-летней японке Наоми Осака, однако по ходу финала известная спортсменка успела устроить небывалой силы скандал. Практически истерику.

В начале второй партии она получила замечание от судьи за подсказки от тренера, запрещенные по регламенту. Подойдя к арбитру Карлосу Рамосу, она сказала, что ничего не было и наставник просто показал большой палец.

Американская теннисистка то и дело пыталась поддеть судью матча.Фото: REUTERS

- Я не жульничаю ради победы. Я лучше проиграю, - оскорбилась Уильямс. Но через пару минут в трансляции показали момент, на котором явно видно, как Патрик Муратоглу обеими руками изобразил движение вперед.

Чуть позже Серена Уильямс разбила ракетку и была лишена очка. Тогда она подошла к рефери и вступила в настоящую перепалку с ним. Потребовала извинений, сказав, что никогда не жульничает. А когда же был переход подачи, то она продолжила возмущаться:

- Вы оскорбляете мой характер, и я требую извинений. Вы лжец. Никогда больше вы не ступите судить матч на корт, где я буду играть. Извинитесь передо мной. Вы украли у меня очко, так что вы вор.

Рамос не стал церемониться с Уильямс и лишил ее гейма. Счет стал 5:3 в пользу японской теннисистки. И тогда Серена вызвала на корт главного рефери всего турнира, заявив:

Сломанная ракетка дорого обошлась Серене.Фото: REUTERS

- Знаете, сколько мужчин делают такие вещи? Говорят разное, но им за это ничего не бывает, потому что они мужчины. Он отнял у меня гейм за слово "вор" и я считаю, что это - сексизм.

Уже когда матч закончился, Патрик Муратоглу признался, что все-таки давал подсказки Серене, но сказал, что так делают все:

- Скажу честно, я подсказывал. Не думаю, что она смотрела на меня, поэтому она этого не знает, но я действительно подсказывал. Как и сто процентов остальных тренеров.