Матвиенко побывала на военном параде в Пхеньяне

СЕГОДНЯ 12:18 2018-09-09T13:00:19+03:00

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В воскресенье в Пхеньяне прошел военный парад и праздничная демонстрация по случаю 70-й годовщины образования Северной Кореи. В параде приняли участие около 10 тысяч военных. На вип-трибуне по самому центру сидел лидер КНДР Ким Чен Ын. По правую руку от него разместился председатель президиума Верховного Народного Собрания КНДР Ким Ен Нам – второй человек в стране.

Вопреки ожиданиям, Ким Чен Ын не обратился с речью к нации, он лишь приветствовал народ с трибуныФото: Елена КРИВЯКИНА

По левую руку от лидера КНДР сидел председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу. В этом же ряду разместились представители иностранных делегаций, в том числе спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, которая прилетела в Пхеньян вместе с группой сенаторов. Приглашение лидера КНДР посетить Пхеньян также приняли делегации из Мавритании, Омана, Венесуэлы, Лаоса, Вьетнама, Камбоджи, Туркменистана.

Спикер Совета Федерации Валентина МатвиенкоФото: Елена КРИВЯКИНА

Вопреки ожиданиям, Ким Чен Ын не обратился с речью к нации, он лишь приветствовал народ с трибуны. На параде были представлены все виды вооруженных сил и рода войск. Так чеканить шаг военные, наверное, не умеют больше нигде в мире – казалось, что их ноги отскакивают от асфальта, как пружины. Вся колонна – будто один человек. Подъем ноги секунда в секунду, миллиметр в миллиметр. Смотришь и понимаешь: вытерпеть такую муштру - это где-то за гранью человеческих возможностей. Такого солдата не сломить.

Наш спецкор на военном парадеФото: Елена КРИВЯКИНА

Показали на параде и образцы крупной военной техники. А вот межконтинентальные и баллистические ракеты зрители не увидели, самым крупным оружием оказались реактивные системы залпового огня. Предыдущий военный парад прошел в Пхеньяне 8 февраля. Тогда КНДР показала новейшую межконтинентальную баллистическую ракету Hwasong-15. Таким образом, на этот раз руководство КНДР явно хотело показать всему миру, что выбрало курс на разоружение. Нет сейчас на улицах Пхеньяна и плакатов, прославляющих важность ядерных и ракетных разработок для Северной Кореи. Вместе с ними исчезли из магазинов и открытки с изображением ракет, пущенных в США. Не случайно на 70-летний юбилей образования КНДР пригласили много иностранных журналистов. При этом никаких препятствий для фото- и видеосъемки на параде не было, в отличие от съемок в городе. Сопровождающие «гиды», которые день и ночь неусыпно следят за иностранцами, стараются не давать журналистам снимать простой народ на улицах и нередко просят удалить ту или иную фотографию, заявляя, что она может расцениваться как провокация.

В Пхеньяне сегодня стояла невыносимая жара – на солнце больше 30 градусовФото: Елена КРИВЯКИНА

Парад и последовавшая за ним праздничная демонстрация длились два часа. В Пхеньяне сегодня стояла невыносимая жара – на солнце больше 30 градусов. Площадь Ким Ир Сена раскалилась как сковородка. Невозможно было притронуться ни к одному каменному ограждению – обожжешься. Лидер КНДР и его высокопоставленные гости из других стран смотрели парад и демонстрацию сидя. А вот остальные приглашенные, получившие билеты на трибуны, большую часть парада провели на ногах – таковы правила. Пытаясь спрятаться от палящего солнца корейцы прикрывали голову платками и листами бумаги - большинство из них почему-то не прихватили головные уборы. То ли дело – прагматичные иностранцы.

На трибуне среди гостей корреспонденту «Комсомолки» удалось разглядеть французского актера Жерара Депардье. Он пришел на парад в ковбойской соломенной шляпе.

На трибуне среди гостей корреспонденту «Комсомолки» удалось разглядеть французского актера Жерара ДепардьеФото: Елена КРИВЯКИНА

Демонстрация военной мощи сменилась народной феерией. Перед трибунами, размахивая флагами, цветами и шарами, прошли колонны работников различных предприятий. Маршировали сталевары , строители, врачи, спортсмены, школьники и даже домохозяйки в разноцветных фартуках. Рядом с демонстрантами двигались огромные передвижные платформы. Демонстранты кричали «мансе» (в переводе «да здравствует!»), обращаясь к своему великому Вождю. К концу парада я почувствовала, что еще немного, и потеряю сознание от палящего солнца. Укрыться было негде. Другие иностранные журналисты, как и я, постоянно пили воду, которую предусмотрительно захватили с собой. А вот демонстранты не пили ничего, хотя их сбили в колонны задолго до начала шествия. Все мы, иностранцы присутствовавшие на этом параде, сегодня убедились - идеи чучхе не для слабаков.

В параде приняли участие около 10 тысяч военныхФото: Елена КРИВЯКИНА

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