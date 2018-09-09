2018-09-09T14:04:25+03:00
Общество

Екатерина Соколова: На явку в единый день голосования повлияла погода

Во многих регионах активность избирателей оказалась выше, чем в прошлые годы
Олег РУБАШОВ
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9 сентября в России проходит единый день голосования. Жители 26 субъектов выбирают глав регионов, еще в 17 — депутатов местных законодательных органов. Волеизъявление идет по всей стране, от западных областей до Дальнего Востока.

- Общая явка на выборах примерно такая же, как и в прошлые голосования, - рассказала руководитель Департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ Екатерина Соколова. - Федеральные выборы, которые традиционно пользуются большей популярностью,закончились. Голосование на региональном уровне обычно привлекает меньше людей. Хотя в нескольких регионах дальнего Востока — Магаданской области, республике Хакасия и Хабаровском крае — явка выше, чем в прошлые разы. Прирост на 2-5%.

По словам Соколовой, обратная ситуация в Якутии и Амурской области.

- Оба этих субъекта с утра 9 сентября завалило снегом. Многие избиратели в такую погоду решили из дома не выходить — это сказалось на явке, - рассказала эксперт.

Явка в Москве по данным на 12 часов такая же, как в 2013 году. В Подмосковье, на выборах губернатора, даже немного больше, чем во время прошлого голосования.

Соколова полагает, что данные по явке еще могут поменяться - выборы в самом разгаре.

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