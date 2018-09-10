2018-09-10T13:02:55+03:00
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Дапкунайте заклевали за фото на библиотечном столе, а Киркорова и Баскова - за совместный клип

Ежедневное утреннее информационно-развлекательное к жизни побудительное шоу с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной
Михаил АНТОНОВМария БАЧЕНИНА
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Ежедневное утреннее информационно-развлекательное к жизни побудительное шоу с Михаилом Антоновым и Марией БаченинойЕжедневное утреннее информационно-развлекательное к жизни побудительное шоу с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной
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Главные темы:

- Единый день голосвания прошел. Кого мы выбрали? Что вы принесли с избирательных участков?

- Ингеборгу Дапкунайте заклевали за фото на библиотечном столе.

- Пельмени, мат и смерть. Киркоров и Басков выпустили совместный клип. А что для вас является образцом трэша?

- Разработчики рассказали о том, что клиенты ценят в смартфонах больше всего. Что для вас самое главное в смартфоне?

- "На одной волне". Хирург спел с пациентом во время операции.

- Мужчина с болями в животе узнал о своей “беременности”.

- Последствия шторма в Крыму.

- "Отцы и дети", "Мечта и реальность": КП выяснила темы итоговых сочинений по литературе. Какую тему из предложенных выбрали бы вы?

- Пугачева и Галкин тратят на обучение двойняшек 6 миллионов в год. А вам во сколько обходятся логопеды и репетиторы?

- Дневной сон признали опасным для жизни.

- Коридоры власти.

- Сбрасываем лишнее с Марией Бачениной.

- Бутылку с посланием времен СССР нашли при ремонте больницы в Челябинске. А какое бы послание потомкам оставили вы?

- Более трети авиапассажиров не готовы уступить своё место соседу.

- Обзор прессы.

- 7 советов, чтобы пережить понедельник.

- Новости спорта. Матч Россия-Чехия в Лиге Наций.

Дапкунайте заклевали за фото на библиотечном столе, а Киркорова и Баскова - за совместный клип

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