Дапкунайте заклевали за фото на библиотечном столе, а Киркорова и Баскова - за совместный клип
Главные темы:
- Единый день голосвания прошел. Кого мы выбрали? Что вы принесли с избирательных участков?
- Ингеборгу Дапкунайте заклевали за фото на библиотечном столе.
- Пельмени, мат и смерть. Киркоров и Басков выпустили совместный клип. А что для вас является образцом трэша?
- Разработчики рассказали о том, что клиенты ценят в смартфонах больше всего. Что для вас самое главное в смартфоне?
- "На одной волне". Хирург спел с пациентом во время операции.
- Мужчина с болями в животе узнал о своей “беременности”.
- Последствия шторма в Крыму.
- "Отцы и дети", "Мечта и реальность": КП выяснила темы итоговых сочинений по литературе. Какую тему из предложенных выбрали бы вы?
- Пугачева и Галкин тратят на обучение двойняшек 6 миллионов в год. А вам во сколько обходятся логопеды и репетиторы?
- Дневной сон признали опасным для жизни.
- Коридоры власти.
- Сбрасываем лишнее с Марией Бачениной.
- Бутылку с посланием времен СССР нашли при ремонте больницы в Челябинске. А какое бы послание потомкам оставили вы?
- Более трети авиапассажиров не готовы уступить своё место соседу.
- Обзор прессы.
- 7 советов, чтобы пережить понедельник.
- Новости спорта. Матч Россия-Чехия в Лиге Наций.
Дапкунайте заклевали за фото на библиотечном столе, а Киркорова и Баскова - за совместный клип