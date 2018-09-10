СЕГОДНЯ 12:05 2018-09-10T13:22:41+03:00

Скандальные мемуары бывшей сотрудницы Белого дома: Мелания мечтает о разводе, но Трамп может отомстить ей депортацией

В эфире программы «Не валяй дурака, Америка!» на Радио «Комсомольская правда» рассказываем, чем на самом деле живут люди в США