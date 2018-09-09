2018-09-09T15:00:23+03:00
Политика

На Украине за Путина уже каждый шестой

Киевские социологи забили тревогу: в Верховную Раду может пройти пророссийская партия
Алексей ИВАНОВ
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Своего президента они провести не смогут, а пророссийскую партию в парламент запростоСвоего президента они провести не смогут, а пророссийскую партию в парламент запросто
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Любопытные данные в эфире украинского ТВ озвучил киевский социолог Алексей Антипович.

- Пророссийские настроения на Украине растут. Это 16% населения, по сути - каждый шестой симпатизирует Путину. В основном, это люди, живущие на подконтрольной Киеву части Донбасса, в южной и восточной Украине, - заявил социолог. - Своего президента они провести не смогут, а пророссийскую партию в парламент запросто (и президентские, и парламентские выборы на Украине пройдут в 2019 году - ред.)

От себя добавим: если главное для украинских социологов - гадание о том, сколько через год может оказаться в Верховной Раде депутатов - «агентов Москвы», то - очень жаль. Потому что главное, чего боятся произнести вслух украинские аналитики: население страны, похоже, все больше фильтрует антироссийскую пропаганду, льющуюся на Украине «из всех утюгов». Здравый взгляд на происходящее и состояние собственного кошелька оказываются более сильными аргументами.

И если многие на Украине, не смотря на тотальное промывание мозгов, все же остаются сторонниками восстановления отношений с Россией, значит между нашими странами не все потеряно.

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