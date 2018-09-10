Земля за Полярным кругом: учёные ищут следы мифической страны Гипербореи
Открывая неизведанное: Ковдор - столица Гипербореи
В Ковдоре найдено много странных вещей, которые говорят однозначно: здесь жила древняя цивилизацияФото: Михаил ФРОЛОВ
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Открывая неизведанное: Ковдор-столица Гипербореи.Земля за Полярным кругом: учёные ищут следы мифической страны Гипербореи. В студии блогер, путешественник Олеся Новикова, исследователь, президент Ассоциации "Протоистория" Николай Субботин. Ведущий - Антон Челышев.
Земля за Полярным кругом: учёные ищут следы мифической страны Гипербореи
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