2018-09-11T11:55:06+03:00
Ковдор - столица Гипербореи

Земля за Полярным кругом: учёные ищут следы мифической страны Гипербореи

Открывая неизведанное: Ковдор - столица Гипербореи
Антон ЧЕЛЫШЕВ@radio_kp
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В Ковдоре найдено много странных вещей, которые говорят однозначно: здесь жила древняя цивилизацияВ Ковдоре найдено много странных вещей, которые говорят однозначно: здесь жила древняя цивилизацияФото: Михаил ФРОЛОВ
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Открывая неизведанное: Ковдор-столица Гипербореи.Земля за Полярным кругом: учёные ищут следы мифической страны Гипербореи. В студии блогер, путешественник Олеся Новикова, исследователь, президент Ассоциации "Протоистория" Николай Субботин. Ведущий - Антон Челышев.

Земля за Полярным кругом: учёные ищут следы мифической страны Гипербореи

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