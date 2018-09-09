Спортивный директор велокоманды «Катюша» Дмитрий Конышев: Иногда бриллианты появляются из-под земли

СЕГОДНЯ 16:25 2018-09-09T16:26:29+03:00

Изменить размер текста: A A

Этот тур для «Катюши», единственной нашей команды выступающей в высшей лиге мирового велоспорта, стартовал не слишком удачно. Лидер Ильнур Закарин упал на первом же этапе и потерял шансы побороться за призы «Вуэльты» в общем зачете. Но впереди любимые горы и спортивный директор команды Дмитрий Конышев считает, что Закарину по силам взять хотя бы один горный финиш.

- Начиная с конца второй недели мы будем пробовать с Ильнуром бороться за этап…

- В Пиренеях?

- В хороших горах. Они ему подходят. У Ильнура после падения был небольшой восстановительный период. Нельзя сказать, что он отдыхал, потому что в гонке отдыхать нельзя, но несколько этапов прошел в немножко более расслабленное состояние. Сейчас он опять входит в боевые кондиции. И мы попытаемся сделать что-нибудь хорошее.

- Год для «Катюши» получился не очень удачный. На «Тур де Франс» Закарин занял только 9-е место. Вот и здесь выше вряд ли поднимется. А ведь в прошлом году он на «Вуэльте» был третьим в общем зачете.

- Мы в этом сезоне поставили все на «Тур де Франс». Ильнур сделал эксперимент: в этом году он проехал очень мало гонок. Хотел сконцентрироваться на «Туре». Приехав туда, мы поняли, что ему немножко не хватало ритма гонок. Так что форму он набрал только к третьей неделе, но это было слишком поздно.

- А сколько «Гранд Туров» проезжает велосипедист топ-команды в год?

- Обычно гонщик идет на один «Гранд Тур». Если на два - то чаще это «Джиро д'Италия» и «Вуэльта», между которыми есть достаточно времени, чтобы восстановиться и с новыми силами броситься в бой. («Джиро» заканчивается в конце мая, а «Вуэльта» обычно стартует в конце августа - Авт). А вот после «Тур де Франс», человек не успевает восстанавливаться.

- А теперь вам вопрос, как к тренеру сборной. В конце сентября в Инсбруке пройдет чемпионат мира по велоспорту на шоссе. Кто будет защищать цвета России?

- Пока известны пять имен из шести. Ильнур Закарин, Павел Кочетков, Дмитрий Страхов, Сергей Чернецкий и Павел Сиваков. Я с отцом Паши Алексеем Сиваковым гонялся. Поэтому в начале даже путал, называл его Лехой. А он Паша.

- А какие шансы у наших ребят? Подходят ли Ильнуру Альпы вблизи от Инсбрука?

- Подходят очень хорошо. Кроме того, у нас сейчас сложился очень хороший состав, с которым можно работать и делать какие-то тактические действия. Если у тебя люди не могут вести тактическую командную борьбу, то бессмысленно на что-то рассчитывать. А в этом году, думаю, у нас будет интересная команда, которая может себя хорошо показать.

- Вы рассказывали, что когда сами гонялись, как-то в Австрии поставили рекорд скорости?

- Было дело. На «Джиро д'Италия», которая заезжала в Австрию. 125 километров в час. Но на чемпионате мира гонки будут проходить по другой трассе, она тоже крутая, но не настолько длинная под гору, чтобы можно было так быстро разогнаться.

- А гонка с раздельным стартом на чемпионате мира тоже горная, крутая?

- Не очень горная. Но Закарин готовится только на групповую гонку, поскольку после разделки будет тяжело восстановиться.

- Гонщики «Катюши» (Закарин и Кочетков - Авт.) отправляются в Австрию сразу после «Вуэльты», которая завершится 16 сентября?

- Ильнур поедет домой, сына навестить, которого он еще не видел, поскольку началась «Вуэльта». Он рвется домой. Потренируется у себя в Набережных Челнах, приедет на чемпионат числа 27-го сентября. Два дня, чтобы посмотреть трассу – достаточно.

- «Катюша» продолжит выступать в следующем году на высшем уровне?

- Да. Пока Игорь Викторович Макаров и его компания «АРЕТИ» нас поддерживает. Без его помощи нам тут было бы бесполезно сражаться. Мы видели как такие знаменитые команды, как Quick-Step, у которой 60 побед, не могут найти себе спонсора. Так что мы очень рады, что он нас поддерживает. И на следующий год попытаемся отблагодарить его.

- Почему многие известные велокоманды исчезают или в лучшем случае меняют названия?

- Все дело в спонсорах. А у нас «Катюша» уже 10 лет живет, с одним и тем же спонсором. Это хороший результат. Сейчас у нас велосипедный спорт немножко подутих. Но все равно иногда попадаются люди. Закарин, Сиваков подрос, Страхов... Иногда бриллианты появляются из-под земли. И мы пытаемся с ними работать.

- На днях известный белорусский велогонщик Константин Сивцов, выступающий за команду Bahrain-Merida, попался на допинге.

- Грустно очень.

- Мы видели, что велогонщики даже из других команд расстроились…

- Я иногда начинаю верить, что велосипедный спорт становится чистым, и потом тебе серпом по яйцам… Тяжело это перенести. Особенно от него. Потому что нормальный парень, мы с ним общались. Все в шоке от случившегося. Последнее время все реже и реже случаются такие вещи. А когда это случается с человеком, с которым ты знаком, вдвойне неприятно.