2018-09-09T16:30:25+03:00
Телевизор

Сериал "Игра престолов" завоевал больше всего "Эмми" за креатив и спецэффекты

В ночь на 9 сентября на премии Creative Arts Emmy раздали статуэтки за достижения в технических категориях
Владимир КИРИЛЛОВ
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Спецэффекты "Игры престолов" признаны лучшимиСпецэффекты "Игры престолов" признаны лучшимиФото: кадр из фильма
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Нет, это не основное вручение "Эмми", на котором определится лучший сериал, лучшие актеры и режиссеры. Но тоже очень важная премия - в наш век, когда необязательно собирать солидную массовку и иметь в клетках на заднем двре прирученных драконов, - спецэффекты зачастую решают, насколько яркой и выразительной получится в итоге картинка, насколько захватывающими будут выглядеть масштабные сражения и потусторонние миры.

Creative Arts Emmy обычно проходит в преддверии основного награждения, и призы даются за лучший кастинг, лучшие визуальные эффекты, лучшие костюмы и грим.

Самый популярный сериал современности "Игра престолов" на этот раз отхватил больше всего заветных статуэток - семь. Фэнтези-сагу по произведениям Джорджа Мартина отметили в категориях "визуальные эффекты", "грим" "постановка трюков", "лучшее сведение звука", "работу художника-постановщика", "дизайн костюмов", "лучшую музыку".

Вообще у сериала в этом году было целых 22 номинации. Но пришлось поделиться.

Поделиться пришлось, в частности, с "Американской историей преступлений-2" (четыре "Эмми"), "Миром Дикого Запада", "Черным зеркалом", "Атлантой", "Короной" и, конечно, "Рассказом служанки" (у них по три).

Неожиданным стало награждение мультсериала "Рик и Морти". Это первая премия у любимого во всем мире сериала. Создатели безумного профессора забрали награду за эпизод "Огурчик Рик".

Напомним, основная премия состоится в ночь с 17 по 18 сентября.

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Церемонию вручения «Эмми» можно будет бесплатно посмотреть ВКонтакте в сообществе AMEDIATEKA

В этом году по количеству номинаций вновь лидирует «Игра престолов» — у нее их 22. За ней следует второй сезон «Мира Дикого Запада» с 21 номинацией. Оба сериала претендуют на звание лучшей драмы. Всего у канала HBO 108 номинаций. Самый яркий шпионский триллер года «Убивая Еву» поборется за статуэтку в категории «Лучший сценарий», а его звезда Сандра О — за звание лучшей актрисы драматического сериала.

В категории «Лучший мини-сериал» представлены «Патрик Мелроуз» и «Американская история преступлений: Убийство Джанни Версаче», а вместе с ними номинациями отмечены и исполнители главных ролей – Бенедикт Камбербэтч и Даррен Крисс. (подробности)

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