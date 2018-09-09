Зачем Ингеборга Дапкунайте «дефлорировала» Ленинскую библиотеку

СЕГОДНЯ 19:33 2018-09-09T19:44:59+03:00

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7 сентября в Российской государственной библиотеке (которую многие москвичи по привычке продолжают именовать «Ленинской») состоялся показ одежды итальянской марки Ermanno Scervino. Пришла вся светская Москва - среди гостей были, в частности, певицы Пелагея и Полина Гагарина, актрисы Ингеборга Дапкунайте и Дарья Мороз, стилист Влад Лисовец…

Сам по себе показ не вызвал таких ожесточенных споров, как то, что за ним последовало: фуршет с малиной, крабами и вином непосредственно в читальном зале № 3. А также модная фотосъемка, в ходе которой актриса Ингеборга Дапкунайте вскарабкалась с ногами на стол, за которым обычные люди в обычные дни читают книги. Впрочем, для обычных людей на время мероприятия вход в библиотеку был закрыт.

d.ingeborga Актриса Ингеборга Дапкунайте вскарабкалась с ногами на стол, за которым обычные люди в обычные дни читают книги

В фейсбуке уже два дня не утихает буря. Некоторые считают, что ничего страшного не произошло. Писатель Сергей Минаев называет возмущение по поводу Дапкунайте ханжеством. Многие делятся высказыванием светской дамы Полины Киценко: та на специфическом русском языке восторгается организатором показа Михаилом Куснировичем. «Михаил Эрнестович всегда выбирает самые крутые локации и невероятно продюсирует все свои ивенты. (…) У него есть талант дефлорировать локации для того, чтобы сделать что-то, чего еще не было. Он всегда новатор!»

Но гораздо больше тех, кто этой дефлорацией (то есть лишением невинности) искренне возмущен. Вообще-то правила категорически запрещают в залах РГБ «принимать пищу и распивать напитки» (в библиотеке для этого есть буфет). И с поеданием крабов и распитием вина в местах, предназначенных для чтения многие не смирились. Как и с тем, что по столам разгуливают люди - пусть красивые и замечательно одетые.

Конечно, фотограф пытался найти неожиданный ракурс для той же Ингеборги - но для постоянных посетителей «Ленинки» этот ракурс стал совсем уж сюрпризом, причем несколько святотатственным. Иные вообще задались вопросом - почему государственное учреждение так спокойно отдает залы под съемку для глянца?..